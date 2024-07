American History X 2: Gibt es eine verbotene Fortsetzung?

Das Neonazi-Drama „American History X“ gehört in den Augen vieler Cineasten und Filmfans mit zu den besten Streifen der Kinogeschichte. Kein Wunder also, dass sich der Wunsch nach einem zweiten Teil von „American History X“ hartnäckig hält, insbesondere, da Hollywood in den vergangenen Jahren zahlreiche bekannte Filmmarken wieder auferstehen lassen hat. Doch wie sieht es mit „American History X 2“ aus?

Der Film mit Edward Norton und Edward Furlong in den Hauptrollen ist 1998 erschienen. Einen zweiten Teil gibt es nicht. Es halten sich aber seit Jahren Gerüchte um ein Sequel, das bereits gedreht, jedoch nie veröffentlicht wurde. Wurde American History X 2 verboten?

American History X – Teil 2: Gibt es „Dereks Rache“ als Film?

American History X erzählt die Geschichte des Brüderpaars Derek und Danny Vinyard, die zu den Koryphäen der rechtsgerichteten Skinheadszene in einem kleinen Ort gehören. Nach einer mehrjährigen Haftstrafe wendet sich Derek von der „Aryan Brotherhood“ ab. Auch seinem Bruder will Derek helfen, aus der Neonazi-Szene auszusteigen. Derek wird jedoch von der Vergangenheit der Familie Vinyard eingeholt und von einem afroamerikanischen Jungen erschossen, dem er sich zu Beginn des Films noch gegenüberstellte.

Auch wenn sich viele Fans eine Fortsetzung von „American History X“ wünschen, einen offiziellen zweiten Teil gibt es nicht .

Weder bei IMDB, noch in anderen offiziellen Filmdatenbanken findet sich ein Eintrag für „American History X – Teil 2". Auch die Produktionsfirma des ersten Teils, New Line Cinema, hat keinerlei Informationen zu einem Nachfolger.

Wer etwas im Netz stöbert, wird vor allem in Foren auf zahlreiche Gerüchte stoßen, in denen erwähnt wird, dass ein zweiter Teil von „American History X“ tatsächlich existieren soll (zum Beispiel hier oder hier).

Wer etwas im Netz stöbert, wird vor allem in Foren auf zahlreiche Gerüchte stoßen, in denen erwähnt wird, dass ein zweiter Teil von „American History X" tatsächlich existieren soll (zum Beispiel hier oder hier). Dabei wird oft von einen Film mit dem Untertitel „Dannys Rache" gesprochen.

Dies ist jedoch keine offizielle Fortsetzung des Dramas mit Edward Norton in der Hauptrolle.

Dies ist jedoch keine offizielle Fortsetzung des Dramas mit Edward Norton in der Hauptrolle. Immer wieder wird davon gesprochen, dass der Film zwar erschienen sei, in Deutschland jedoch verboten wurde und demnach weder auf DVD noch auf Blu-ray zu finden ist.

Oft wird darauf verwiesen, dass ein zweiter und sogar ein dritter Teil auf dem Index stünden. In den Fortsetzungen soll Derek durch den Tod seines Bruders einen Rückfall in die rechte Szene erlitten haben.

Verlässliche Quellen, die einen zweiten Teil nachweisen, gibt es jedoch nicht. Häufig ist in Foren lediglich die Rede davon, dass „ein Freund den zweiten Teil auf Festplatte" habe oder man den Film zwar besitze, ihn jedoch nicht weitergeben dürfe, weil der Streifen schließlich verboten sei.

„American History X 2“? Eine offizielle Fortsetzung gibt es nicht

Wer sich auf eine Suche nach “American History X 2“ im Netz begibt, mag tatsächlich auf den einen oder anderen Trailer oder gar einen Kurzfilm stoßen. Hierbei handelt es sich allerdings zum einen um Fakes, die aus Szenen des ersten Teils zusammengeschnitten wurden und zum anderen um „Fan“-Remakes, die lediglich den Namen des Kultfilms verwenden, jedoch sonst nicht viel mit dem Film mit Edward Norton und Co. zu tun haben.

Was ist African History Y?

Im September 2020 tauchten News auf, wonach der Regisseur des ersten Teils, Tony Kaye, an „African History Y“ arbeiten soll (bei Deadline ansehen). Genau Informationen zur Geschichte oder zum Status der Produktion gibt es aber nicht. Es ist unklar, ob lediglich der Name auf dem ersten Film aufbaut oder Handlungsstränge aufgegriffen werden. Die Hauptrolle soll Djimon Hounsou übernehmen. Abgesehen von der News aus 2020 gibt es aber keinerlei Informationen zu der Produktion. Bei IMDb gibt es zwar einen Eintrag, auch hier gibt es aber keine Neuigkeiten.

Fazit: Auch wenn „American History X“ ein großartiger Film war, ein zweiter Teil würde im Großen und Ganzen gar keinen Sinn ergeben. Zwar ist das Ende des ersten Teils offen und lässt somit viel Spielraum für eine Fortsetzung. Ein Szenario, in welchem Derek nach dem Tod seines Bruders wieder in die rechte Szene zurückfallen würde, würde die Story des ersten Teils im Prinzip ad absurdum führen. Bei den meisten Streifen, die den Titel „American History X 2“ tragen, handelt es sich lediglich um Nachmachen von Fans, die den bekannten Namen fortführen wollen. Eine offizielle Fortsetzung gibt es nicht und ist auch nicht geplant.

