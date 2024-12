Kostenfrei für Prime-Mitglieder: Amazon schnappt sich diesen erfolgreichen Kinofilm

Keanu Reeves feierte im September tatsächlich bereits seinen 60. Geburtstag. Sieht man ihm aber nicht an. Der kanadische Filmschauspieler schlüpfte schon in viele legendäre Rollen, darunter natürlich vor zehn Jahren auch in die des John Wick. Wer das große Finale der Filmreihe im Kino verpasste, hat ab heute erstmals die Gelegenheit dazu, es bei Amazon Prime Video nachzuholen. Im oberen Trailer gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 24.12.2024: Heute am Heiligen Abend zündet Amazon ein Actionfeuerwerk der Extraklasse, und „John Wick: Kapitel 4“ ist endlich kostenlos für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Amazon Prime verfügbar (bei Amazon Prime Video ansehen).

Anzeige

Originaler Artikel vom 02.12.2024:

Ab 24. Dezember auf Amazon Prime Video: „John Wick: Kapitel 4“

Mit „John Wick“ legte Keanu Reeves im Jahr 2014 ein fulminantes Comeback hin. Selten sah man brachiale Action derart visuell herausragend in Szene gesetzt. Es folgten drei weitere Teile. Der bisherige Höhepunkt „John Wick: Kapitel 4“ lief ab März letzten Jahres im Kino und ist aktuell noch bei Sky beziehungsweise WOW verfügbar (bei WOW ansehen).

Anzeige

Doch dies ändert sich ab dem 24. Dezember 2024. Dann landet „John Wick: Kapitel 4“ endlich bei Amazon Prime Video. Prime-Mitglieder zahlen für den Filmgenuss keinen Cent extra. Was für eine schöne Weihnachtsüberraschung (bei Amazon Prime Video ansehen).

Der vierte Teil der Reihe greift die vorherige Handlung aus den ersten drei Teilen auf und sorgt zumindest teilweise auch für einen Abschluss. Zu viel wollen wir hier an dieser Stelle aber lieber nicht verraten. Nur kurz der Abriss bei Amazon: „John Wick (Keanu Reeves) nimmt es mit seinen bisher tödlichsten Widersachern auf. Während das Kopfgeld auf ihn immer höher wird, zieht Wick in einen weltweiten Kampf gegen die mächtigsten Akteure der Unterwelt – von New York über Paris und Osaka bis nach Berlin.“

Laurence Fishburne als Bowery King, Keanu Reeves als John Wick und Ian McShane als Winston im Gespräch. (© IMAGO/Murray Close)

Anzeige

Gelungene Action zum vierten Mal

Ist der Film gelungen? Dies lässt sich so sagen. Die IMDb-Bewertung von 7,6 Punkten ist schon mal ein guter Anfang. Noch besser wird es, wenn der Blick hin zu Rotten Tomatoes schweift. Ganze 94 Prozent von fast 400 Profi-Kritikern fanden den Film empfehlenswert. Die Zuschauermeinung ist nahezu deckungsgleich, denn 93 Prozent der Kinogänger heben den Daumen.

Zusammengefasst der Konsens in wenigen Worten (Zitat, übersetzt): „John Wick: Kapitel 4 bietet noch mehr von allem – und zeigt, dass es nie zu viel sein kann, wenn es darum geht, dass ein gut gekleideter Keanu Reeves seine Feinde im tödlichen Ballettstil erledigt.“

Ein Feuerwerk am Heiligen Abend im wahrsten Sinne des Wortes ist dieses Jahr für Abonnentinnen und Abonnenten von Amazon Prime also schon mal garantiert. Besinnlich wird es daher eher nicht – nur so als kleine Vorwarnung.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.