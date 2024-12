Amazon-Knaller zum Jahresende: Neue Kinofilme für 99 Cent im Angebot

Amazon Prime Video bietet aktuell mehrere Kinofilme für 99 Cent an. Darunter befinden einige der erfolgreichsten Filme des Jahres – vom Animationsfilm bis zum Action-Hit ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Amazon-Prime macht Filmfans glücklich

Wer dieses Jahr keine Zeit fürs Kino hatte oder keine Lust auf die überteuerten Tickets, der kann jetzt bei Amazon einen echten Mega-Deal wahrnehmen. Amazon Prime Video bietet für 99 Cent gleich mehrere Filme an, die dieses Jahr erst im Kino liefen. Die klaren Highlights haben wir euch hier aufgelistet:

Die komplette Liste aller Filme findet ihr dagegen direkt auf Amazon Prime Video.

Bei der Auswahl der Filme müsst ihr allerdings hier und da aufpassen. Der Horrorfilm Knock Knock Knock ist zum Beispiel auch für 99 Cent im Angebot, landet aber auch regulär in 12 Tagen im Prime-Katalog. Wer also warten kann, der sollte sich das Geld in diesem Fall sparen.

Ansonsten besticht die aktuelle Auswahl vor allem durch Abwechslung. Für so ziemlich jeden Geschmack ist etwas dabei: vom familienfreundlichen Ich – Einfach unverbesserlich 4 bis zum blutigen Arthouse-Horrorfilm MaXXXine. Tierfans sollten sich indessen Arthur der Große näher ansehen, der auf einer wahren Geschichte beruht.

Das müsst ihr über die 99-Cent-Aktion wissen

Sobald ihr euch einen Film für 99 Cent ausleiht, habt ihr 30 Tage lang Zeit, den Stream zu starten. Nach dem Start habt ihr nochmal 48 Stunden Zeit, um den Film zu beenden.

Die Angebote gelten übrigens nur für Prime-Kunden. Falls ihr den Service noch nicht nutzt, dann könnt ihr das direkt bei Amazon ändern. Neukunden profitieren darüber hinaus von einer 30-tägigen, kostenlosen Testphase.

