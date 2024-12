Holt euch das Brettspiel 25 % günstiger bei Amazon und besiedelt den Mond

Ihr seid auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Spiel, das bereits für die Kleinen unter euch geeignet ist? Dieses Flip-and-Write-Spiel hat es in sich.

Auf zum Mond!

Seit Anbeginn der Zeit werden die Menschen vom Mond magisch angezogen. Kein Wunder also, dass die Menschheit kontinuierlich an einer Reise zum Mond gearbeitet und diesen dann tatsächlich am 21. Juli 1969 das erste Mal betreten hat. Im Rahmen der Apollo-11-Mission war es Astronaut Neil Armstrong, der einen kleinen Schritt für einen Menschen, doch einen gewaltigen Sprung für die Menschheit gewagt hat.

Nun seid ihr an der Reihe, denn im beliebten Brettspiel Welcome to the Moon steht die Welt kurz vor dem Untergang. Die einzige Rettung: ihr besiedelt den Mond. Doch auf dieser Reise erwarten euch zahlreiche Herausforderungen.

Welcome to the Moon von Pegasus Spiele

In diesem Flip-and-Write-Spiel, das sich bereits für Astronautinnen und Astronauten ab zehn Jahren eignet, müsst ihr die Menschheit retten und den Mond neu bevölkern.

Gemeinsam mit bis zu fünf weiteren Mitspielenden könnt ihr acht unterschiedliche Abenteuer erleben – vom Raketenstart über die Landung bis hin zum Aufbau einer neuen Zivilisation –, die jeweils bis zu 35 Minuten dauern. Diese könnt ihr je nach Belieben der Reihe nach als Kampagne oder einzeln spielen.

Bei all diesen Abenteuern ist das Grundprinzip stets gleich: Pro Runde werden Raumschiffkarten aufgedeckt, die in Kombination mit den vorherigen Karten für euch wichtige Aktions-Kombinationen ergeben.

Auf euren Abenteuerblättern werden dann die von euch gewählten Kombinationen eingetragen, die zum Ausführen der Aktion berechtigen und euch näher an das Missionsziel bringen. Wer von euch die zahlreichen Herausforderungen durch seine Entscheidungen am besten löst, gewinnt das Spiel.

Lässt sich Welcome to the Moon häufiger spielen?

Was Welcome to the Moon zu einem abwechslungsreichen Spiel und immer wieder aufs Neue spielbar macht, sind die acht unterschiedlichen Abenteuer mit wechselnden Blättern, bei denen sich das Grundprinzip des Spiels zwar nicht ändert, dafür allerdings die Regeln.

Wird das Flip-and-Write-Spiel zudem im Kampagnen-Modus gespielt, erlebt ihr nicht nur eine spannende Geschichte, die sich über mehrere Runden erstreckt, sondern der Lauf der Abenteuer wird auch durch Kampagnen-Karten weiter variiert. An jedem Spieleabend werdet ihr Zeuge einer veränderten Geschichte.

Weiter lassen sich verschiedene Strategien ausprobieren, darunter das schnelle Punktesammeln, das Abwarten auf langfristige Boni oder das Erfüllen der Missionsziele. Viele Entscheidungen, die zu berücksichtigen sind und für ein stets anderes Spielerlebnis sorgen.

