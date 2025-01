Die Marvel-Filme & -Serien für 2025

Das Marvel-Programm für 2025 ist reich gefüllt. Nachdem es im letzten Jahr aufgrund vieler Verschiebungen und Umstrukturierung recht mager aussah, erwarten Superhelden-Fans nach aktueller Planung gleich 3 Filme und 6 Serien aus dem Marvel-Universum im Jahr 2025.

Marvel-Filme 2025

Captain America: New World Order

Sam Wilson tritt in die Fußstapfen des Captain America. Nach dem Treffen mit dem neu gewählten US-Präsident Thaddeus Ross entsteht ein internationaler Konflikt. Als neuer „Cap“, muss er nun eine Verschwörung auflösen, die die Sicherheit der gesamten Welt bedroht.

Genre: Action, Sci-Fi

Action, Sci-Fi Besetzung: Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler

Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler Drehbuch/Story: Julius Onah, Peter Glanz, Matthew Orton

Julius Onah, Peter Glanz, Matthew Orton Kino-Release: 12. Februar 2025

Captain America: Brave New World - Teaser-Trailer Deutsch

Thunderbolts

Die US-Regierung stellt ein Team aus Antihelden zusammen, um eine geheime Mission zu erfüllen: Die sogenannten „Thunderbolts“. Bei der bunten Truppe aus Bucky Barnes, John Walker, Taskmaster, Ghost, Yelena Belova und ihrem Ziehvater, dem Red Guardian, sind die inneren Konflikte aber schon vorprogrammiert.

Genre: Action, Sci-Fi

Action, Sci-Fi Besetzung: Sebastian Stan, Florence Pugh, Olga Kurylenko

Sebastian Stan, Florence Pugh, Olga Kurylenko Drehbuch/Story: Kurt Busiek, Joanna Calo, Lee Sung Jin

Kurt Busiek, Joanna Calo, Lee Sung Jin Kino-Release: 2. Mai 2025

Thunderbolts - Trailer Deutsch

The Fantastic Four: First Steps

In einer retro-futuristischen Welt der 1960er Jahre soll die Superhelden-Truppe „Die fantastischen Vier“ die sechste Phase des Marvel Cinematic Universe starten. Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch und The Thing müssen dabei die Welt erneut vor ihren wahrscheinlich ikonischsten Widersachern retten: Galactus und dem Silver Surfer.

Genre: Animation, Action

Animation, Action Besetzung: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn Drehbuch/Story: Peter Cameron, Josh Friedman, Jeff Kaplan

Peter Cameron, Josh Friedman, Jeff Kaplan Kino-Release: 25. Juli 2025

Marvel-Serien 2025

Eigentlich waren „Spider-Man“, „Daredevil“, „Ironheart“ und „Eyes of Wakanda“ allesamt für 2024 geplant, machen dafür jetzt aber das Serien-Line-up für 2025 umso mächtiger.

Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft

Die Animations-Serie „Your Friendly Neighborhood Spider-Man“ zeigt Peter Parkers Highschool-Zeit und seinen Weg zum Spider-Man, wie man ihn aus dem MCU kennt. Die Serie soll sich dabei am Stil der frühen Comics des Spinnenmanns orientieren.

Genre: Animation, Action

Animation, Action Besetzung: Hudson Thames, Kari Wahlgren, Charlie Cox

Hudson Thames, Kari Wahlgren, Charlie Cox Release bei Disney+: 29. Januar 2025

Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft - Trailer Deutsch

Daredevil: Born Again

„Daredevil“ gehört zu den beliebtesten Marvel-Serien, die unter Netflix erschienen sind. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Rückkehr von Charlie Cox als Matt Murdock aka Daredevil haben wir bereits in „Spider-Man: No Way Home“ sowie „She-Hulk: Die Anwältin“ erleben dürfen. In „Born Again“ sollen 2025 einige Fragen geklärt werden.

Genre: Action, Crime

Action, Crime Besetzung: Charlie Cox, Margarita Levieva, Jon Bernthal

Charlie Cox, Margarita Levieva, Jon Bernthal Drehbuch/Story: David Boyd, Michael Cuesta

David Boyd, Michael Cuesta Release bei Disney+: 4. März 2025

© Marvel Studios, 20th Television, Disney

Ironheart

Die geniale Erfinderin Riri Williams schafft es, einen der fortschrittlichsten Kampfanzüge der Menschheit zu entwickeln, welcher es sogar mit Tony Starks Entwicklungen aufnehmen kann. Nach den Turbulenzen in Wakanda („Black Panther: Wakanda Forever“) sorgt sie nun mit Superheldennamen Ironheart für Sichherheit in ihrer Heimatstadt Chicago.

Genre: Abenteuer, Drama

Abenteuer, Drama Besetzung: Dominique Thorne, Alden Ehrenreich, Manny Montana

Dominique Thorne, Alden Ehrenreich, Manny Montana Drehbuch/Story: Chinaka Hodge, Brian Michael Bendis, Mike Deodato Jr.

Chinaka Hodge, Brian Michael Bendis, Mike Deodato Jr. Release bei Disney+: 24. Juni 2025

© Marvel Studios, Disney

Eyes of Wakanda

Viel ist über die Animations-Serie „Eyes of Wakanda“ noch nicht bekannt. Die Serie soll die Geschichte der fortschrittlichen Stadt und ihrer Helden zeigen, die über die gesamte Weltgeschichte hinaus auf die Suche nach gefährlichen Vibranium-Artefakten gegangen sind.

Genre: Animation, Action

Animation, Action Besetzung: Danai Gurira

Danai Gurira Drehbuch/Story: Todd Harris

Todd Harris Release bei Disney+: 6. August 2025

Marvel Zombies

In der Welt von „Marvel Zombies“ ist ein Virus ausgebrochen, der auch vor vielen bekannten Superhelden nicht Halt macht. Eine neue Gruppe von Helden muss sich der Zombie-Plage und den Super-Zombies entgegenstellen.

Genre: Animation, Horror

Animation, Horror Besetzung: Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Elizabeth Olsen

Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Elizabeth Olsen Drehbuch/Story: Zeb Wells, Robert Kirkman, Sean Phillips

Zeb Wells, Robert Kirkman, Sean Phillips Release bei Disney+: 3. Oktober 2025

Wonder Man

Simon Williams ist Schauspieler und Stuntman in Hollywood. Als er durch ionische Energie Superkräfte bekommt, muss er sein Leben neu organisieren. Als „Wonder Man“ ist er nun auch als Superheld bekannt.

Genre: Action, Komödie

Action, Komödie Besetzung: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse

Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse Drehbuch/Story: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Release bei Disney+: Dezember 2025

