Das sind die 12 besten Filme und Serien mit Pedro Pascal

„Game of Thrones“ gilt für viele Fantasy-Fans als beste Serie aller Zeiten. Für Pedro Pascal hat sich durch seine Rolle des Oberyn Martell alles verändert. In der vierten Staffel der Fantasy-Serie konnte er für sieben Folgen ein breiteres Publikum von sich überzeugen. Mit Erfolg, wie die weiteren Projekte zeigen.

Game of Thrones - Season 4 Official Trailer #2

Game of Thrones - Season 4 Official Trailer #2 2 / 14

In „Narcos“ schlüpft Pascal in die Rolle des DEA Agenten Javier Peña und kämpft gegen das Drogenkartell. Die Serie ist in den 1980ern Jahren angesiedelt und erzählt die Geschichte des Drogenhandels und Pablo Escobars. Sie basiert zwar auf historischen Gegebenheiten, ist aber keine Dokumentation.

In „The Equalizer 2“ spielen Denzel Washington und Pedro Pascal die (ehemaligen) DIA-Mitarbeiter Robert McCall und Dave York. Nach dem Mord an einer gemeinsamen Freundin treffen die beiden alten Bekannten aufeinander – und stehen sich nun als Gegner gegenüber.

Mit dieser ikonischen Rolle wurde Pascal weltweit bekannt. In „The Mandalorian“ ist von Pascal selbst durch den Helm wenig zu sehen, dennoch bleibt die Rolle in Erinnerung. Diese Rolle übernimmt Pascal auch in „Das Buch von Boba Fett“. Fans können sich freuen: Im Mai 2026 schafft es die Serie um Mando und Grogu auf die große Kinoleinwand.

In der Actionkomödie „The Unbearable Weight of Massive Talent“ spielt Nicolas Cage sich selbst als fiktive Figur eines gescheiterten Schauspielers. An seiner Seite ist Pedro Pascal als Millionär Javi Gutierrez. Es entspinnt sich ein Geflecht aus kriminellen Machenschaften, Misstrauen, aber auch Freundschaft.

#7 „The Last Of Us“ (seit 2023)

The Last of Us – Trailer Deutsch 8 / 14