Disney+ hat neuen Hit: Blutiger Actionfilm überzeugt 90 % aller Zuschauer – da muss sogar Marvel passen

An diesem blutigen Film auf Disney+ führt aktuell kein Weg vorbei.

Predator-Film ist die Nummer 1 auf Disney+

Der blutige Actionfilm Predator: Killer of Killers ist ein echter Streaming-Hit: Auch einige Tage nach dem Release am 6. Juni hat der Animationsfilm die Spitzenposition auf Disney+ fest im Griff. Da haben große Blockbuster wie Marvels Captain America: Brave New World oder Kultfilm Lilo & Stitch keine Chance und müssen sich mit den Plätzen zwei und drei begnügen.

Noch überraschender ist aber wohl das Feedback von Presse und Publikum. Der neueste Predator-Film schneidet nämlich herausragend gut ab. So sind derzeit 97 Prozent aller Presse-Reviews positiv. Womit der Streifen jetzt schon zu den bestbewerteten Filmen des Jahres gehört. Die Zuschauer sind mit 90 Prozent Zufriedenheit ähnlich begeistert (Quelle: Rotten Tomatoes).

Damit ist der inzwischen sechste Film der Reihe sogar beliebter als das Original mit Action-Legende Arnold Schwarzenegger. Der Hollywood Reporter resümiert:

Predator: Killer of Killers bietet die Nonstop-Action, nach der sich die eingefleischten Fans sehnen. Und es wurden keine Zugeständnisse an das Animationsformat gemacht; der Film hat sein R-Rating locker verdient.

Bei Predator: Killer of Killers handelt es sich um einen Anthologiefilm, der drei verschiedene Aufeinandertreffen zwischen den Menschen und der außerirdischen Spezies zeigt. Dabei spielt jede Auseinandersetzung in einer anderen Epoche: vom Samurai-Zeitalter bis zum Wikinger-Setting. Für einen Ersteindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer eingebunden.

Ende 2025 erscheint noch ein Predator-Film

Predator-Fans bekommen Ende des Jahres übrigens direkt Nachschub. Anfang November startet nämlich Predator: Badlands in den Kinos. Der Film macht einen jungen Predator zur Hauptfigur und stammt vom selben Regisseur, der auch schon für Prey und Predator: Killer of Killers verantwortlich war.

Parallel dazu erscheint diesen Sommer auch noch Alien: Earth auf Disney+. Gut möglich, dass die beiden Kultmonster in naher Zukunft also wieder in einem Crossover aufeinandertreffen.

