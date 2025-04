Im neuen Predator-Trailer versteckt sich eine Verbindung zu einem 29 Jahre alten Sci-Fi-Klassiker

In Predator: Badlands wird unmissverständlich auf die Verbindung zum Alien-Franchise hingedeutet. Doch im ersten Trailer, den ihr euch direkt oben anschauen könnt, steckt zudem ein Easter Egg, das auf eine ganz andere bekannte Sci-Fi-Filmreihe verweist.

Ist denn schon der 4. Juli?

Predator: Badlands kommt noch dieses Jahr in die Kinos und dreht sich um die jagende Alienrasse der Yautja. Der erste Trailer verspricht jede Menge Action, gefährliche Monster und ein ungewöhnliches Zusammentreffen. Doch die ersten Bewegtbilder zeigen auch ein ungewöhnliches Easter Egg, das ihr bereits in den ersten Sekunden sehen und vielleicht auch schnell verpassen könnt.

Die Predator sammeln die Schädel ihrer Jagdbeute und stellen sie aus, und in den ersten Augenblicken des Trailers ist bereits eine beachtliche Sammlung zu sehen. Der Schädel ganz in der Mitte erinnert dabei an ein ganz anderes Franchise mit Aliens. Die Form ähnelt den Außerirdischen aus dem Film Independence Day von 1996.

Will Smith und Jeff Goldblum verteidigen in diesem Sci-Fi-Klassiker die Erde gegen eine Invasion aus dem All. Bekanntermaßen erfolgreich, denn 2016 bekam der Film eine Fortsetzung namens Independence Day: Wiederkehr. Im folgenden X-Beitrag von DicussingFilm seht ihr den Schädel aus dem Trailer und einen der sogenannten Harvester aus Idenpendence Day.

Nur ein Easter Egg?

Ob das nun mehr als nur ein kleines nettes Kopfnicken in Richtung eines anderen Sci-Fi-Films ist oder ein Crossover andeutet, lässt sich nicht genau sagen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Yautja auf die Harvester stoßen. Allerdings muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Rechte beider Franchises seit dem Kauf von 20th Century Fox durch Disney auch bei Letzteren liegen. Es wäre also theoretisch machbar.

Worum geht es in Predator: Badlands?

Der Film begleitet einen jungen, von seinem Clan verstoßenen Yautja (gespielt von Dimitrius Schuster-Koloamatang), der auf einem lebensfeindlichen Planeten seinen Wert als Jäger beweisen muss. Dabei trifft er auf Thia (gespielt von Elle Fanning), die ihm ungewöhnlicherweise hilft. Allerdings ist Thia eine Androidin der Weyland-Yutani Corporation. Der Mega-Konzern ist Kennern der Alien-Filme sofort ein Begriff. Zuletzt war im Kinofilm Alien: Romulus ein Android desselben Unternehmens vertreten.

Predator: Badlands bringt also erneut die beiden Filmreihen (Predator und Alien) einander näher. Ob es ein Zusammentreffen zwischen Yautja und Xenomorph gegeben wird, wie in den beiden „Alien vs. Predator“-Filmen, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist der neue Streifen auch nur der Auftakt zu einem weiteren Crossover. Predator: Badlands startet am 6. November 2025 in den deutschen Kinos.

