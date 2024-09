„Alien“-Reihenfolge: Die Filme und Videospiele im Überblick

Das „Alien“-Franchise beinhaltet mittlerweile viele Filme als auch Videospiele. Die Reihenfolge für alle relevanten „Alien“-Werke verraten wir euch hier.



Kaum ein Science-Fiction-Film ist so ikonisch wie „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt“ mit Sigourney Weaver von 1979. Kein Wunder, dass dieses Vermächtnis mit vielen weiteren Werken fortgeführt wurde. Der neueste „Alien“-Film „Alien: Romulus“ läuft seit dem 15. August 2024 in den Kinos.

Anzeige

Wir geben euch einen Überblick zu den Filmen und Videospielen aus dem Franchise und zeigen ihre richtige Reihenfolge. Alle „Alien“-Filme könnt ihr übrigens bei Disney+ streamen.

Für Science-Fiction-Fans haben unsere kino.de-Kollegen im Video ein paar Empfehlungen.

Die 11 besten Science-Fiction-Filme

„Alien“ – die chronologische Reihenfolge der Filme

Im Folgenden seht ihr die Auflistung der relevanten „Alien“-Filme nach Chronologie der Handlung. Zu Beginn jedes Eintrags seht ihr das Jahr, in dem das jeweilige Werk spielt.

Anzeige

Anzeige

Alien 1-6 [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2024 07:04 Uhr

Spin-offs aus dem „Alien“-Universum

In der vorangegangenen Liste fehlen die beiden Spin-off-Filme „Alien vs. Predator“ und „Alien vs. Predator: Requiem“, die Mitte der 2000er im Kino liefen. Diese beiden Aufeinandertreffen der außerirdischen Monster gehören nicht zum offiziellen Kanon, haben also für die Erzählung der „Alien“-Reihe keine Bedeutung. Beide Filme könnt ihr bei Disney+ oder alternativ bei Prime Video streamen.

Auch alle Comics und Bücher, die es zum „Alien“-Universum gibt, zählen nicht mit in den Kanon und werden deshalb in dieser Aufzählung weggelassen.

Alien vs. Predator 1+2 [Blu-ray] Teil 1: Kinofassung & erweiterte Fassung | inkl. Bonusmaterial Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2024 11:06 Uhr

Prometheus - Dunkle Zeichen (4K Ultra-HD) (+ Blu-ray) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2024 06:56 Uhr

Alien: Covenant (4K Ultra-HD) (+ Blu-ray) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2024 03:49 Uhr

Videospiele aus dem „Alien“-Franchise

1980er

1982: „Alien“ – auf Atari (Fox Video Games)

– auf Atari (Fox Video Games) 1984/1985: „Alien“ – auf Commodore 64 und Amstrad CPC (Amsoft)

– auf Commodore 64 und Amstrad CPC (Amsoft) 1986/1987: „Aliens: The Computer Game“ – auf Commodore 64 und Amstrad CPC (Activision)

– auf Commodore 64 und Amstrad CPC (Activision) 1987: „Aliens: Alien 2“ – auf Amiga und Atari ST (SquareSoft)

1990er

1990: „Aliens“ – auf Arcade (Konami)

– auf Arcade (Konami) 1992: „Alien 3“ – auf Sega Mega Drive und SNES (Probe Entertainment)

– auf Sega Mega Drive und SNES (Probe Entertainment) 1993: „Alien 3“ – auf Game Boy und SNES (Bits Studios und Probe Entertainment)

– auf Game Boy und SNES (Bits Studios und Probe Entertainment) 1993: „Alien 3: The Gun“ – auf Arcade (Sega)

– auf Arcade (Sega) 1995: „Alien: A Comic Book Adventure“ – auf PC (Mindscape)

– auf PC (Mindscape) 1996: „Alien Trilogy“ – auf PlayStation, Sega Saturn und PC (Probe Entertainment)

– auf PlayStation, Sega Saturn und PC (Probe Entertainment) 1998: „Aliens Online“ – auf PC (Mythic Entertainment)

2000er

2000: „Alien Resurrection“ – auf PlayStation (Argonaut Games)

– auf PlayStation (Argonaut Games) 2001: „Aliens: Thanatos Encounter“ – auf Game Boy Color Wicked Witch Software (Crawfish Interactive)

– auf Game Boy Color Wicked Witch Software (Crawfish Interactive) 2003: „Aliens: Unleashed“ – auf Smartphones (Sorrent)

– auf Smartphones (Sorrent) 2006: „Aliens: Extermination“ – auf Arcade (Mechanix)

Anzeige

2010er

2011: „Aliens: Infestation“ – auf Nintendo DS (WayForward und Gearbox Software)

– auf Nintendo DS (WayForward und Gearbox Software) 2013: „Aliens: Colonial Marines“ – auf PC, PlayStation 3, Xbox 360 (Gearbox Software)

– auf PC, PlayStation 3, Xbox 360 (Gearbox Software) 2014: „Alien: Isolation“ – auf PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One (The Creative Assembly)

– auf PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One (The Creative Assembly) 2018: „Alien: Descent“ – auf VR (Pure Imagination Studios)

– auf VR (Pure Imagination Studios) 2018: „Alien: Offworld Colony Simulator“ – auf Amazon Alexa (20th Century Fox)

Das 2014 erschienene Horror-Survival-Videospiel „Alien: Isolation“ spielt zwischen dem ersten und zweiten Teil der Filme. Ihr spielt Amanda Ripley, die Tochter von Ellen Ripley. Amanda ist auf der Suche nach ihrer Mutter, die seit 15 Jahren verschollen ist, dabei trifft sie auf das Alien und muss sich der übermächtigen Kreatur ohne Waffen stellen.

„Alien: Isolation“ ist für das Verständnis der Geschehnisse aus den Filmen nicht wichtig, allerdings wird die Geschichte von Ellen Ripley durch Hintergründe und Beziehungen ergänzt und das Universum spannend ausgebaut.

Anzeige

2020er

2021: „Aliens: Fireteam Elite“ – auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Nintendo Switch (Cold Iron Studios)

– auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Nintendo Switch (Cold Iron Studios) 2023: „Aliens: Dark Descent“ – auf PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S (Tindalos Interactive)

– auf PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S (Tindalos Interactive) 2024: „Alien: Rogue Incursion“ – auf PlayStation 5 (Survios)

Alien Xenomorph Zippermouth Plüschfigur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2024 04:13 Uhr

Kostenlose „Alien“-Serie auf YouTube

Und hier noch ein echter Geheimtipp: Auf YouTube gibt es eine animierte Serie, die die Geschehnisse in dem Videospiel „Alien: Isolation“ mit neu hinzugefügten Animationen zeigt. Wer also gerne die Geschichte des Videospiels erleben möchte, ohne das Spiel selbst spielen zu müssen, ist hier richtig. Die Serie ist kostenlos auf dem YouTube-Kanal von IGN verfügbar.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.