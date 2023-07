AMDs Fine-Wine-Strategie geht mal wieder auf. Der Intel- und Nvidia-Rivale hat einen neuen Treiber für seine Grafikkarten veröffentlicht, den sich vor allem Besitzer der aktuellen Modelle nicht entgehen lassen sollten. Denn die neue Software sorgt für einen signifikanten Leistungssprung.

AMD Facts

AMD Adrenalin 23.7.1: Grafikkarten-Treiber sorgt für mehr Leistung

Wer eine AMD Radeon RX 7600, RX 7900 XT oder RX 7900 XTX in seinem Rechner verbaut und schon lange nicht mehr seinen Grafikkarten-Treiber aktualisiert hat, sollte das schleunigst nachholen.

Denn wie ein Leistungsvergleich von YouTuber Ancient Gameplays nahelegt, dürfen sich Besitzer der neuen AMD-Grafikkarten nach der Installation von AMD Adrenalin 23.7.1 über einen starken Performance-Boost freuen – vor allem in Forza Horizon 5 und The Last of Us Part I fallen die Unterschiede üppig aus.

Wer in Full-HD mit der RX 7900 XT spielt, kann laut den Zahlen des YouTubers bis zu 67 Prozent mehr FPS in Forza Horizon 5 erwarten. Kommt hingegen die noch stärkere RX 7900 XTX zum Einsatz, sind es immerhin noch 32 Prozent mehr FPS. In The Last of Us Part I sind es mit der RX 7900 XTX in Full-HD noch stolze 22 Prozent mehr FPS.

Neuer AMD-Treiber hilft nicht nur aktuellen Grafikkarten

Wer in höheren Auflösungen wie WQHD oder 4K spielt, darf sich ebenfalls über einen Performance-Boost freuen – dieser fällt dann jedoch etwas geringer aus.

Zudem profitiert nicht nur AMDs aktuelle Grafikkarten-Generation von dem neuen Treiber, auch älteren Grafikkarten werden dadurch ein paar FPS mehr entlockt.

Für mehr FPS sorgt auch AMDs DLSS-Alternative FSR 2. Dafür büßt ihr jedoch etwas Bildqualität ein. Im Video könnt ihr euch die Unterschiede anschauen:

AMD FSR 2 im Video-Vergleich in The Witcher 3

Wo kann ich mir den neuen AMD-Treiber herunterladen?

Um euch den aktuellen AMD-Grafikkarten-Treiber herunterzuladen, müsst ihr auf der Support-Webseite von AMD vorbeischauen. Hier könnt ihr euer Grafikkarten-Modell auswählen und kriegt dann den passenden Treiber angeboten.

Nicht wundern: Inzwischen hat AMD auch schon die Treiber-Version 23.7.2 veröffentlicht. Wenn ihr diese installiert, profitiert ihr natürlich auch vom Performance-Boost.

Wer nicht aus dem Kopf weiß, welche AMD-Grafikkarte im hauseigenen Rechner verbaut ist, kann sich ein Tool von AMD herunterladen, das automatisch erkennt, welche GPU in eurem PC schlummert und anschließend den passenden Treiber herunterlädt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.