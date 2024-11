Pokémon TCG Pocket: Knick erkennen und seltene Karte ziehen

In Pokémon TCG Pocket soll es einen Trick geben, um bereits vor der Öffnung von Packs sehen zu können, ob sich im Inneren eine seltene Karte befindet. Im Folgenden erklären wir euch, worauf ihr achten müsst und ob der Trick wirklich funktioniert.

Knick finden und erkennen

Wenn ihr alle Karten sammeln wollt, müsst ihr natürlich Booster-Packs öffnen. Da Karten tauschen und Codes einlösen derzeit noch nicht funktioniert, suchen Spieler nach jedem Vorteil und Trick, um die besten Karten aus den Packs zu ziehen.



Wenn ihr euch für ein Booster-Pack entschieden habt, habt ihr die Wahl aus mehreren Packs, die in einem Kreis aufgestellt sind. Zwischen ihnen könnt ihr hin und her wechseln, bevor ihr eure Entscheidung trefft und das gewünschte Paket öffnet. Die Packs haben zwar immer das gleiche Motiv, wofür ihr euch am Anfang entschieden habt, weisen aber kleine Unterschiede auf. Ihr könnt in dieser Ansicht die Packs auch drehen und hin und her bewegen, um Ungereimtheiten an ihren Oberflächen zu erkennen.



Die Unterschiede, die ihr in den Knicken und Falten erkennen könnt, sollten euch als Anhaltspunkt dienen, um vorher sehen zu können, ob sich im ausgewählten Pack eine seltene Karte befindet. Diese Theorie vertreten viele Spieler online, aber ist da was Wahres dran?

In dieser Ansicht sollt ihr Knicke und Falten erkennen können. (© Screenshot GIGA)

Funktioniert der Knick-Trick?

Wenn ihr euch die Meinungen im Internet anschaut, erkennt ihr relativ schnell, dass sie weit auseinander gehen. Die Stimmen zum Trick sind somit zwiegespalten. Einige Fans behaupten, dass der Trick funktioniert. Andere Spieler sagen, dass der Trick mit dem Knick nicht funktioniert und nur ein Gerücht sei.



Zudem gibt es noch keinen Konsens darüber, welche Knicke und Falten überhaupt ausschlaggebend sind, um eine Prognose über das Innere des Packs zu machen. Eine Seite der Spieler sagt, dass die Knicke am oberen Rand wichtig seien und die andere behauptet, dass die Dicke beziehungsweise Fülle eines Packs entscheidend sein soll, da hierdurch mehr Falten bilden.



Zurzeit kann keine valide Aussage darüber getroffen werden, ob die Theorie wirklich stimmt oder ob sie nur Unfug ist. Die Tendenz geht jedoch dahin, dass der Knick-Trick Unfug ist. Wir können lediglich berichten, dass es einige unserer Redakteure mehrmals getestet und ausprobiert haben, ohne ein erfolgversprechendes Muster erkannt zu haben. Unserer Erfahrung nach funktioniert der Knick-Trick nicht.