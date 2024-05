Pokémon GO: Mega-Entwicklungen mit Liste

In Pokémon GO stehen für alle Spieler die Mega-Entwicklung für bestimmte Taschenmonster zur Verfügung. Im Folgenden verraten wir euch, worauf ihr achten müsst und listen euch alle vorhanden Mega-Entwicklungen auf.

Mega-Entwicklung und begrenzte Zeit

Eine Mega-Entwicklung eines Pokémon hält stets nur für 8 Stunden. Sobald die Zeit abgelaufen ist, kehrt das Taschenmonster wieder zu seiner normalen Form zurück. Zudem könnt ihr nur bei einem Pokémon eine Mega-Entwicklung durchführen. Falls ihr doch ein zweites Taschenmonster zum Mega-Pokémon entwickelt, setzt sich euer erstes Pokémon wieder zur Ursprungsform zurück.

In der Detailansicht eures Pokémon könnt ihr nachschauen, wie lange das Taschenmonster seine Mega-Form noch beibehält. Um eine Mega-Entwicklung durchzuführen, braucht ihr nicht nur das Pokémon selbst, sondern auch die sogenannte Mega-Energie.

Nach einer Mega-Entwicklung benötigt ein Pokémon eine Ruhephase (dazu unten mehr). Während dieser Zeit kann es sich nicht erneut in ein Mega-Pokémon entwickeln. Ihr könnt die Ruhephase allerdings verkürzen, wenn ihr Mega-Energie verwendet. Pokémon mit einem hohen Mega-Level (dazu unten mehr) haben zudem eine kürzere Ruhephase als andere.

So gelangt ihr an Mega-Energie

Bevor ihr ein Taschenmonster zum Mega-Pokémon entwickelt, braucht ihr Mega-Energie. Sie ist durch die zugehörigen Raid-Kämpfe sammelbar und kann daraufhin an euer Wunsch-Pokémon gegeben werden. Das besiegte Pokémon im Raid-Kampf lässt Mega-Energie für seine eigene Art fallen.

In Mega-Raids könnt ihr bis zu 90 Mega-Energie verdienen. Maximal könnt ihr eine Menge von 9999 Mega-Energie besitzen. Wie viel Mega-Energie ihr pro Mega-Raid erhaltet, hängt zudem davon ab, wie schnell ihr ihn abschließt:

Weniger als 30 Sekunden: 90 Mega-Energie

90 Mega-Energie 30 Sekunden bis 1:14 Minuten: 80 Mega-Energie

80 Mega-Energie 01:15 bis 02:29 Minuten: 70 Mega-Energie

70 Mega-Energie 02:30 bis 03:44 Minuten: 60 Mega-Energie

60 Mega-Energie 03:45 bis 05:00 Minuten: 50 Mega-Energie

50 Mega-Energie 05:00 Minuten oder länger: 30 bis 45 Mega-Energie

In Raids mit legendären Mega-Pokémon könnt ihr bis zu 225 Mega-Energie bekommen. Ebenso gibt es Mega-Energie als Belohnung für das Abschließen von Spezialforschungen.

Zudem könnt ihr Mega-Energie von einem Kumpel-Pokémon, sofern ihr zuvor die Mega-Entwicklung bei einem Pokémon in dessen Entwicklungsreihe ausgelöst habt, bekommen. Pro gelaufenen Kilometer könnt ihr 5 Energie erhalten, jedoch maximal 15 auf einmal.

Alle verfügbaren Mega-Entwicklungen mit Liste

Wichtig: Crypto- und Klon-Pokémon können keine Mega-Entwicklung durchführen. Zudem könnt ihr während einer aktiven Mega-Entwicklung keine Power-Ups anwenden.

Durch eine Mega-Entwicklung eines Pokémon können sich auch die Typen ändern. Beispielsweise ist Mega-Glurak X ein Feuer- und Drachen-Pokémon, obwohl Glurak ein Feuer- und Flug-Pokémon ist. Durch die Mega-Entwicklung ändern sich jedoch nicht die Sofort- und Lade-Attacken.

Wir listen euch alle Mega-Entwicklungen und die Kosten in der folgenden Tabelle auf:

Mega-Bisaflor: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Glurak X: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Glurak Y: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Turtok: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Bibor: Kosten 1. Mal - 100 (danach 20)

Kosten 1. Mal - 100 (danach 20) Mega-Tauboss: Kosten 1. Mal - 100 (danach 20)

Kosten 1. Mal - 100 (danach 20) Mega-Simsala: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Lahmus: Kosten 1. Mal - 100 (danach 20)

Kosten 1. Mal - 100 (danach 20) Mega-Gengar: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Kangama: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Pinsir: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Garados: Kosten 1. Mal - 300 (danach 60)

Kosten 1. Mal - 300 (danach 60) Mega-Aerodactyl: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Ampharos: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Stahlos: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Scherox: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Skaraborn: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Hundemon: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Gewaldro: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Lohgock: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Sumpex: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Despotar: Kosten 1. Mal - 300 (danach 60)

Kosten 1. Mal - 300 (danach 60) Mega-Guardevoir: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Zobris: Kosten 1. Mal - 100 (danach 20)

Kosten 1. Mal - 100 (danach 20) Mega-Stolloss: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Meditalis: Kosten 1. Mal - 100 (danach 20)

Kosten 1. Mal - 100 (danach 20) Mega-Voltenso: Kosten 1. Mal - 100 (danach 20)

Kosten 1. Mal - 100 (danach 20) Mega-Altaria: Kosten 1. Mal - 300 (danach 60)

Kosten 1. Mal - 300 (danach 60) Mega-Banette: Kosten 1. Mal - 100 (danach 10)

Kosten 1. Mal - 100 (danach 10) Mega-Absol: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Firnotor: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Brutalanda: Kosten 1. Mal - 300 (danach 60)

Kosten 1. Mal - 300 (danach 60) Mega-Latias: Kosten 1. Mal - 300 (danach 60)

Kosten 1. Mal - 300 (danach 60) Mega-Latios: Kosten 1. Mal - 300 (danach 60)

Kosten 1. Mal - 300 (danach 60) Mega-Rayquaza: Kosten 1. Mal - 400 (danach 80)

Kosten 1. Mal - 400 (danach 80) Mega-Schlapor: Kosten 1. Mal - 300 (danach 60)

Kosten 1. Mal - 300 (danach 60) Mega-Rexblisar: Kosten 1. Mal - 200 (danach 40)

Kosten 1. Mal - 200 (danach 40) Mega-Diancie: Kosten 1. Mal - 300 (danach 60)

Mega-Level und Ruhephase

Durch das Update gibt es jetzt die Mega-Level. Jedes Pokémon was eine Mega-Evolution durchführt besitzt daraufhin ein Mega-Level, seht sie als Stufen an. Diese Stufen können pro Mega-Entwicklung erhöht werden. Wenn das Taschenmonster ein höheres Level erreicht, schalten sich besondere Boni frei. Sie sind so lange aktiv, wie das jeweilige Pokémon in seiner Mega-Form ist.

Die Level und Boni sehen wie folgt aus:

Level 1 (Ruhephase: 7 Tage): Schaltet sich bei der ersten Mega-Entwicklung frei 1 Bonus-Bonbon beim Fangen von Pokémon 10% Angriffs-Boost für Verbündete 30% Angriffs-Boost für Verbündete mit selbem Typ

Schaltet sich bei der ersten Mega-Entwicklung frei Level 2 (Ruhephase: 5 Tage): Schaltet sich bei der siebten Mega-Entwicklung frei 1 Bonus-Bonbon beim Fangen von Pokémon 10% Angriffs-Boost für Verbündete 30% Angriffs-Boost für Verbündete mit selbem Typ 50 Bonus-Erfahrung beim Fang von Pokémon mit selbem Typ 10% erhöhte Chance auf XL-Bonbon beim Fang von Pokémon mit selbem Typ

Schaltet sich bei der siebten Mega-Entwicklung frei Level 3 (Ruhephase: 3 Tage): Schaltet sich bei der 30 Mega-Entwicklung frei 2 Bonus-Bonbons beim Fangen von Pokémon 10% Angriffs-Boost für Verbündete 30% Angriffs-Boost für Verbündete mit selbem Typ 100 Bonus-Erfahrung beim Fang von Pokémon mit selbem Typ 25% erhöhte Chance auf XL-Bonbon beim Fang von Pokémon mit selbem Typ

Schaltet sich bei der 30 Mega-Entwicklung frei

Einsatz von Mega-Pokémon und Boni

Eigentlich könnt ihr Mega-Pokémon an fast allen Stellen einsetzen, an denen ebenfalls normale Taschenmonster zum Einsatz kommen können. Folgende Einsatzmöglichkeiten habt ihr:

Arenakämpfe.

Schnappschüsse mit ihm machen.

Als Kumpel-Pokémon.

Raidkämpfe - Alle weiteren Pokémon im Raid bekommen zudem einen Angriffsbonus von 10%. Bei Taschenmonstern, die zum gleichen Typ wie das Mega-Pokémon gehören, fällt der Bonus nochmals höher aus, nämlich 33%. Ihr profitiert jedoch nur von einer Mega-Entwicklung gleichzeitig, der Bonus lässt sich also nicht noch weiter erhöhen.

Kämpfe gegen Arlo, Sierra, Cliff und Giovanni.

Kämpfe gegen andere Trainer.

Nur beim verteidigen von Arenen und GO-Ligakämpfen könnt ihr nicht von euren Mega-Pokémon Gebrauch machen.

Weitere Mega-Entwicklungen

In Zukunft könnten noch weitere Mega-Evolutionen ins Spiel kommen. Der Vollständigkeit halber listen wir euch alle Pokémon auf, die eine Mega-Form besitzen, aber noch nicht verfügbar sind. Wann und ob ihre Mega-Entwicklungen ins Spiel implementiert werden, ist bisher noch nicht bekannt. Nichtsdestotrotz, alle folgenden Taschenmonster hätte die Fähigkeit eine Mega-Entwicklung durchzuführen: