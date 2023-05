Im Folgenden verraten wir euch die besten Konter, die Belohnungen die euch erwarten und welche Voraussetzungen ihr benötigt, um gegen Giovanni in Pokémon GO antreten zu können.

Neben Giovanni könnt ihr im Mai auch weiterhin gegen die anderen Team-Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff antreten.

Giovanni finden - so geht's

Um Giovanni zu finden, benötigt ihr das „Super Rocket Radar“.

Das „Super Rocket Radar“ funktioniert ähnlich wie das normale Rocket-Radar. Ihr könnt darauf in eurem Item-Rucksack zugreifen, es aktivieren und deaktivieren. Ihr bekommt das „Super Rocket Radar“ durch die dazugehörige Spezialforschung.

Wichtig: Nicht hinter allen angezeigten Verstecken befindet sich auch Giovanni. In manchen tauchen Rüpel auf, die sich als Giovanni ausgeben.

Giovanni besiegen - die besten Konter (Mai 2023)

Folgende Pokémon schickt Giovanni im Mai 2023 in den Kampf:

Snobilikat Nidoking, Kingler, Seedraking Regice

Nachdem ihr Giovanni besiegt habt, könnt ihr auf ein Crypto-Registeel treffen.

Wie auch bei den anderen Bossen aus Team GO Rocket stehen Giovanni ebenfalls Schilde im Kampf zur Verfügung. Im besten Fall läuft es so ab, dass Giovanni seine Schilde bereits bei Snobilikat einsetzen muss, sodass seine kommenden Pokémon ungeschützt kämpfen. Er setzt nach euren ersten beiden Lade-Attacken immer seine Schilde ein. Das bedeutet also, dass ihr zu Beginn auf schnelle Lade-Attacken setzen solltet, um die Schilde herauszulocken.

Wichtig: Achtet bei euren ausgewählten Taschenmonstern darauf, dass ihr sie auf einem hohen Level habt. Eine gute Team-Komposition bringt nichts, wenn sie nicht hochgelevelt ist. Das gilt natürlich ebenfalls für die Attacken eurer Pokémon.

Die besten Konter gegen Snobilikat

Snobilikat, das schwach gegen den Typ Kampf ist, könnt ihr mit folgenden Konter besiegen:

Pokémon Attacken Lucario Konter / Aurasphäre Meistagrif Konter / Wuchtschlag Melmetal Donnerschock / Donnerblitz (oder Kraftkoloss) Machomei Konter / Kreuzhieb (oder Steinhagel) Rihornior Lehmschelle / Steinkante (oder Kraftkoloss) Kapilz Konter / Wuchtschlag Lohgock Konter / Fokusstoß Skaraborn Konter / Nahkampf

Die besten Konter gegen Nidoking

Nidoking ist gegen Boden, Wasser, Eis und Psycho anfällig. Verwendet folgende Konter:

Pokémon Attacken Mega-Simsala Konfusion / Psychokinese Mewtu Konfusion / Psychostoß Mega-Sumpex Aquaknarre / Aquahaubitze Kyogre Kaskade / Ursprungswoge Mega-Latios Zen-Kopfstoß / Psychokinese Mamutel Lehmschelle / Lawine Metagross Zen-Kopfstoß / Psychokinese Mega-Turtok Aquaknarre / Aquahaubitze Mega-Latias Zen-Kopfstoß / Psychokinese

Die besten Konter gegen Kingler

Kingler ist Typ Pflanze und Elektro schwach. Folgende Konter können euch helfen:

Pokémon Attacken Elevoltek Donnerschock / Stromstoß Roserade Rasierblatt / Strauchler Magnezone Funkensprung / Stromstoß Brigaron Rankenhieb / Flora-Statue Luxtra Funkensprung / Stromstoß Bisaflor Rankenhieb / Flora-Statue Gewaldro Kugelsaat / Flora-Statue Donarion Funkensprung / Ladungsstoß Tangoloss Rankenhieb / Blattgeißel Kapilz Kugelsaat / Strauchler

Die besten Konter gegen Seedraking

Seedraking ist gegen Typ Drache und Fee anfällig. Folgende Konter können euch helfen:

Pokémon Attacken Mega-Brutalanda Drachenrute / Wutanfall Mega-Guardevoir Charme / Zauberschein Mega-Latios Feuerodem / Drachenklaue Mega-Latias Feuerodem / Wutanfall Palkia Drachenrute / Draco Meteor Dragoran Drachenrute / Drachenklaue Groudon (Protomorphose) Drachenrute / Abgrundsklinge Maxax Drachenrute / Drachenklaue Knakrack Drachenrute / Wutanfall Mega-Garados Dachenrute / Wutanfall

Die besten Konter gegen Regice

Regice ist gegen Typ Kampf, Gestein, Stahl und Feuer schwach. Benutzt folgende Konter:

Pokémon Attacken Mega-Lohgock Konter / Lohekanonade Mega-Glurak Feuerwirbel / Lohekanonade Metagross Patronenhieb / Sternenhieb Terrakium Doppelkick / Sanctoklinge Ho-Oh Einäschern / Läuterfeuer Reshiram Feuerzahn / Kreuzflamme Lavados Feuerwirbel / Hitzekoller Machomei Karateschlag / Wuchtschlag Entei Feuerzahn / Hitzekoller

Diese Belohnung erhaltet ihr nach dem Sieg gegen Giovanni

Ihr erhaltet unterschiedliche Belohnungen für einen Sieg gegen Giovanni. Dazu zählen 5.000 Sternenstaub und eine Reihe von Heil-Items (Top-Tränke, Top-Beleber). Ebenfalls besteht die Chance, dass ihr einen Einall-Stein erhaltet.

Zudem bekommt ihr die Möglichkeit, ein legendäres Crypto-Pokémon zu fangen. In jedem Monat gibt es davon ein neues Taschenmonster zu fassen. Bisher gab es folgende Crypo-Pokémon bei Giovanni:

Cypto Regice - seit April 2023

Crypto Registeel - seit Februar 2023

Crypto Mewtu - seit Mitte November 2022

Crypto Latios - seit August 2022

Crypto Latias - seit April 2022

Crypto Lugia - seit November 2021

Crypto Ho-Oh - seit Mitte Juni 2021

Crypto Zapdos - seit Juni 2021

Crypto Lavados - seit Mai 2021

Crypto Zapdos - seit April 2021

Crypto Arktos - seit März 2021

Crypto Mewtu - seit Oktober 2020

Snobilikat (während des Pokémon GO Fest 2020)

Crypto Suicune - Juli 2020

Crypto Entei - März 2020

Crypto Raikou - Februar 2020

Crypto Lavados - Januar 2020

Crypto Zapdos - Dezember 2019

Crypto Arktos - November 2019

