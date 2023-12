13 Pokémon, die Fan-Herzen höher schlagen lassen

© Bildquelle: The Pokémon Company 1 / 15

Wenn man das Wort Pokémon hört, denken viele erst einmal an Pikachu, Evoli, Bisasam oder Glumanda. Kein Wunder, so werden sie regelmäßig als Gesicht der Marke verwendet. Das heißt allerdings nicht, dass sie die Beliebtesten sind. Welche es sind, haben Fans nun verraten.

Von Pikachu gibt es inzwischen eine fast schwindelerregende Anzahl an Merchandise-Produkten. Kein Wunder, dass einem das niedliche gelbe Geschöpf mit den roten Wängchen oft als erstes in den Kopf kommt, wenn man an Pokémon denkt. Wie es aussieht, haben inzwischen aber ein paar Taschenmonster an Beliebtheit zugelegt.

Über eine Twitter-Umfrage wurden die beliebtesten Pokémon unter den vorwiegend japanischen Spielern gesucht. Insgesamt gingen 1.187.368 Stimmen ein, davon 568.167 über Twitter.

Wir stellen euch in dieser Bilderstrecke die Top 13 der Beliebtheitsskala vor.