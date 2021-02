Die jüngste Nintendo Direct hatte für Fans einiges dabei. Es gab neue Informationen und neues Bildmaterial zu New Pokémon Snap, neue Remakes wurden angekündigt und ihr könnt euch über ein frisches Open-World-Spiel für die Nintendo Switch freuen. Was alles gezeigt wurde, haben wir für euch zusammengefasst.

Pokémon: Zum 25. Geburtstag gibt's einige Überraschungen

Nachdem die Franchise Pokémon im Jahr 1996 das Licht der Welt erblickte, bot das Universum der bunten Taschenmonster genug Stoff für zahlreiche Spiele, Anime, Filme, Merchandise-Produkte, Kleidung und vieles mehr. In den letzten 25 Jahren ist viel passiert. Grund genug, um mit der Community zu feiern und vielleicht den einen oder anderen Wunsch wahr zu machen.

New Pokémon Snap

In New Pokémon Snap seid ihr an Land, im Wasser und in der Luft unterwegs, um wilde Pokémon zu beobachten und mit Glück einen richtig guten Schnappschuss zu landen.

Erlebt die Welt am Tag und in der Nacht, füttert die Pokémon, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen oder spielt eine Melodie, um ihnen eine Freude zu machen. Besondere Orbs, die ihr vom Professor bekommt, erlauben es euch außerdem, die Monsterchen für ein ganz besonderes Foto zum Leuchten zu bringen.

Dank eines umfangreichen Foto-Modus ist es euch möglich, eure Schnappschüsse mit Stickern und mehr sogar noch zu verschönern, bevor ihr sie mit der Community auf der ganzen Welt teilt.

New Pokémon Snap erscheint voraussichtlich am 30. April 2021 für die Nintendo Switch.

Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl

Im Jahr 2007 erschienen mit Diamond und Pearl zwei Pokémon-Spiele für den Nintendo DS. Nach 15 Jahren könnt ihr euch nun über Remakes der niedlichen Klassiker freuen.

Pokémon Brilliant Diamond und Pokémon Shining Pearl erscheinen voraussichtlich Ende 2021 für die Nintendo Switch.

Pokémon Legends Arceus

Mit Pokémon Legends Arceus hat The Pokémon Company ein neues Action-RPG-Adventure angekündigt. Die Entwicklung läuft bei Game Freak derzeit auf Hochtouren.

Das Spiel führt euch in die Vergangenheit. Ihr lebt in einer kleinen Stadt, um mehr über das Land, in dem ihr lebt, zu lernen. Macht euch mit eurem Starter-Pokémon auf die Suche nach wilden Pokémon, fangt sie oder stellt euch epischen Kämpfen. Dafür steht euch eine große Open-World zur Verfügung.

Pokémon Legends Arceus erscheint voraussichtlich Anfang 2022 für die Nintendo Switch.

