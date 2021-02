(Bildquelle: The Pokémon Company)

Nintendo hat die Spendierhosen an! Zur Feier des 25. jähriges Pokémon-Jubiläums bekommen alle Spieler ein exklusives Taschenmonster geschenkt, das ihr in freier Wildbahn niemals fangen könntet – denn es beherrscht eine ganz besondere Attacke.

25 Jahre Pokémon: Nintendo schenkt euch ein ganz besonderes Pikachu

Für Nintendo und The Pokémon Company gibt es einen Grund zum Feiern! In dieser Woche wird Pokémon nämlich 25 Jahre alt. Zu diesem Anlass wurde eine eigene Event-Webseite aufgesetzt, auf der ihr den Geburtstag angemessen feiern könnt.

Vor allem Spieler und Spielerinnen von Pokémon: Schwert & Schild kommen auf ihre Kosten – denn es gibt etwas gratis abzustauben: ein besonderes Pikachu. Mit dem Gutscheincode P25MUS1C könnt ihr euch das spezielle Elektro-Pokémon sichern.

Doch was macht dieses Pikachu so besonders? Ganz einfach, es beherrscht eine Attacke, die kein anderes Pikachu erlernen kann: Gesang. Mit dem Angriff könnt ihr andere Pokémon zum Schlafen bringen. Das hilft nicht nur in Kämpfen, sondern erleichtert euch auch das Fangen von Pokémon.

Gratis-Pikachu abstauben: So löst ihr den Code ein

Der Gutscheincode für das einzigartige Pikachu lautet P25MUS1C. Wir zeigen euch, wo ihr das Kennwort eingeben müsst, um euch das kostenlose Pokémon zu schnappen:

Startet Pokémon Schwert oder Pokémon Schild auf der Nintendo Switch.

Wählt im Spielmenü die Option „Geheimgeschenk“ aus.

Wählt anschließend den Unterpunkt „Geheimgeschenk erhalten“ aus.

Nun klickt ihr auf „Per Seriencode/Passwort empfangen“. Daraufhin wird euer Spiel gespeichert und eine Verbindung zum Internet hergestellt.

Gebt nun den Code ein.

Die neuen Pokémon-Spiele stecken voller interessanter Mysterien und witzigen Anspielungen. Wir haben die besten für euch herausgesucht:

Das Pikachu sollte anschließend entweder direkt in euer Team oder aber in die Box transferiert werden. Speichert danach das Spiel, um euch das Pokémon dauerhaft zu sichern.

Passend zum Pokémon-Jubiläum ist das Pikachu Level 25. Es besitzt zudem die Fähigkeit Blitzfänger, welches den erlittenen Schaden von Elektroattacken mindert und stattdessen den eigenen Spezial-Angriff steigert. Auch das von Pikachu getragene Item Kugelblitz trägt dazu bei, den Angriffs- und Spezial-Angriffs-Wert weiter zu steigern. Das Spezial-Pikachu beherrscht neben Gesang die Attacken Zugabe, Ehrentag und Elektroball.

Bis zum 25. März 2021 könnt ihr euch noch das Gratis-Pokémon mit dem Gutscheincode P25MUS1C sichern – danach endet die Geschenkaktion. Übrigens: Aktuell könnt ihr noch ein weiteres Pokémon kostenlos abstauben. GameStop verschenkt gerade ein exklusives Shiny-Pokémon. Das Angebot gilt jedoch nur, solange der Vorrat reicht. Ihr solltet euch also beeilen.