Pokémon TCG Pocket: Karten tauschen

In Pokémon TCG Pocket sind die Karten natürlich das Herzstück des Sammelkartenspiels. Für viele ist es das Ziel, alle Karten zu bekommen. Das Tauschen von Karten hilft dabei ungemein. Im Folgenden verraten wir euch, wie und ob es funktioniert.

Kann man Karten tauschen?

Kurz und schmerzlos: Nein, ihr könnt in Pokémon TCG Pocket derzeit keine Karten tauschen. Weder mit Freunden noch mit Fremden. Genauso wie bei den Codes des Sammelkartenspiels ist dieses Feature noch nicht im Mobile-Game implementiert.



Da das Tauschen ebenfalls ein zentraler Aspekt für viele Pokémon-Enthusiasten darstellt, wünschen sich natürlich viele das Feature. Die Tauschfunktion wäre somit eine große Hilfe für alle, die jede Karte sammeln möchten. Aber zum Glück gibt es gute Neuigkeiten.

Pokémon Sammelkartenspiel Pocket: Was kann das neue kostenlose Mobile Game?

auf YouTube

Ab wann kann man Karten tauschen?

Die gute Neuigkeit: Es steht auf jeden Fall fest, dass das Tauschen in Zukunft möglich sein soll. Das erfahrt ihr sogar durch das Spiel selbst. Wenn ihr Pokémon TCG öffnet und in der unteren Leiste auf das Community-Icon klickt, was sich in der Mitte befindet, seht ihr, dass dort das Tausch-Feature bereits aufgeführt ist. Allerdings steht dort „Bald verfügbar“. Zudem wird das Feature in Trailern angedeutet.



Wann das Tauschen eurer Karten in Pokémon TCG Pocket möglich ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Viele Spieler vermuten, dass das Feature noch dieses Jahr implementiert werden könnte. Aber das ist zurzeit reine Spekulation. Sobald es weitere Informationen hierzu gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Im Spiel seht ihr, dass das Tauschen bald verfügbar sein soll. (© Screenshot GIGA)

Wie könnte das Tausch-Feature aussehen?

Sehr wahrscheinlich wird das Tauschen bestimmen Voraussetzungen und Restriktionen unterliegen, damit das Ganze fair bleibt. Beispielsweise könnte es sein, dass Spieler nur Karten miteinander tauschen können, wenn sie die gleiche Seltenheit aufweisen.



Sobald das Tauschen möglich ist, findet ihr hier eine genaue Anleitung, wie das Feature funktioniert und wie ihr eure Karten tauschen könnt.