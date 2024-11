Pokémon TCG Pocket: Kartenliste mit allen Pokémon, Items und Trainer

Das Sammeln steht in Pokémon TCG Pocket im Vordergrund. Darum fragen sich viele Spieler, wie viele Taschenmonster es gibt und in welchen Packs sie zu finden sind. Im Folgenden listen wir euch alle Karten auf.

Alle Karten in Pokémon TCG Pocket

Derzeit könnt ihr in Pokémon TCG Pocket 226 Karten in eurem Pokédex registrieren. Sie erhaltet ihr in der Erweiterung "Unschlagbare Gene". Zu ihr gehören die Booster-Packs Glurak, Mewtu und Pikachu.



Zuerst listen wir euch alle 226 Karten nach Pokédex-Nummer auf, wie ihr sie auch in eurer Sammlung vorfinden könnt. In eurer Sammlung könnt ihr übrigens auch Flair erhalten und einsetzen. In Klammern steht zudem aus welchem Booster-Pack ihr die Karte erhalten könnt.



Neben den 226 normalen Karten gibt es aber auch 60 seltene Karten, die ihr ebenfalls in den gleichen Booster-Packs finden könnt. Weiter unten listen wir euch diese Secret-Rare-Cards auf.



Zusätzlich gibt es 22 Promokarten, die ihr über Tutorials und den Ingame-Store erhalten könnt, die wir ebenfalls weiter unten auflisten. Insgesamt umfasst Pokémon TCG Pocket damit derzeit eigentlich 308 Karten.

Anzeige

Ihr könnt euch eure Karten jederzeit in der Sammlung anschauen. (© Screenshot GIGA)

Kartenliste zu "Unschlagbare Gene"

Im Folgenden listen wir euch alle Karten aus der Erweiterung "Unschlagbare Gene" auf. Wenn ein Pokémon in mehreren Booster-Packs zu finden ist, befindet sich keine Klammer hinter dem Namen. Falls die Karte jedoch nur in einem bestimmten Pack vorhanden ist, steht das Booster-Pack in Klammern:

Bisasam (Mewtu) Bisaknosp (Mewtu) Bisaflor (Mewtu) Bisaflor-EX (Mewtu) Raupy (Pikachu) Safcon (Pikachu) Smettbo (Pikachu) Hornliu (Mewtu) Kokuna (Mewtu) Bibor (Mewtu) Myrapla (Glurak) Duflor (Glurak) Giflor (Glurak) Paras (Pikachu) Parasek (Pikachu) Bluzuk (Mewtu) Omot (Mewtu) Knofensa (Glurak) Ultrigaria (Glurak) Sarzenia (Glurak) Owei (Glurak) Kokowei (Glurak) Kokowei-EX (Glurak) Tangela (Glurak) Sichlor (Mewtu) Pinsir Waumboll Elfun Lilminip Dressella Mähikel (Glurak) Chevrumm (Glurak) Glumanda (Glurak) Glutexo (Glurak) Glurak (Glurak) Glurak-EX (Glurak) Vulpix (Glurak) Vulnona (Glurak) Fukano (Pikachu) Arkani (Pikachu) Arkani-EX (Pikachu) Ponita Gallopa Magmar (Glurak) Flamara (Glurak) Lavados (Glurak) Lavados-EX (Glurak) Furnifraß Molunk (Mewtu) Amfira (Mewtu) Thermopod Infernopod Schiggy (Pikachu) Schillok (Pikachu) Turtok (Pikachu) Turtok-EX (Pikachu) Enton Entoron Quapsel (Glurak) Quaputzi (Glurak) Quappo (Glurak) Tentacha (Mewtu) Tentoxa (Mewtu) Jurob (Pikachu) Jugong (Pikachu) Muschas (Mewtu) Austos (Mewtu) Krabby (Mewtu) Kingler (Mewtu) Seeper (Pikachu) Seemon (Pikachu) Goldini (Pikachu) Golking (Pikachu) Sterndu (Glurak) Starmie (Glurak) Starmie-EX (Glurak) Karpador (Pikachu) Garados (Pikachu) Lapras (Glurak) Aquana (Mewtu) Amonitas (Pikachu) Amoroso (Pikachu) Arktos (Mewtu) Arktos-EX (Mewtu) Piccolente (Glurak) Swaroness (Glurak) Froxy (Glurak) Amphizel (Glurak) Quajutsu (Glurak) Gufa (Glurak) Knirfish Snomnom Mottineva Pikachu (Pikachu) Raichu (Pikachu) Pikachu-EX (Pikachu) Magnetilo (Pikachu) Magneton (Pikachu) Voltobal (Pikachu) Lektrobal (Pikachu) Elektek (Pikachu) Blitza (Pikachu) Zapdos (Pikachu) Zapdos-EX (Pikachu) Elezeba Zebritz Zapplardin (Mewtu) Zapplalek (Mewtu) Zapplarang (Mewtu) Eguana Elezard Britzigel Piepi (Pikachu) Pixi (Pikachu) Abra (Glurak) Kadabra (Glurak) Simsala (Glurak) Flegmon Lahmus Nebulak (Mewtu) Alpollo (Mewtu) Gengar (Mewtu) Gengar-EX (Mewtu) Traumato (Pikachu) Hypno (Pikachu) Pantimos (Mewtu) Rossana (Mewtu) Mewtu (Mewtu) Mewtu-EX (Mewtu) Trasla (Mewtu) Kirlia (Mewtu) Guardevoir (Mewtu) Fleknoil Fletiamo Golbit Golgantes Sandan Sandamer Digda (Pikachu) Digdri (Pikachu) Menki (Glurak) Rasaff (Glurak) Machollo (Glurak) Maschock (Glurak) Machomei (Glurak) Machomei-EX (Glurak) Kleinstein (Pikachu) Georok (Pikachu) Geowaz (Pikachu) Onix (Pikachu) Tragosso (Mewtu) Knogga (Mewtu) Knogga-EX (Mewtu) Kicklee (Mewtu) Nockchan (Glurak) Rihorn (Mewtu) Rizeros (Mewtu) Kabuto (Glurak) Kabutops (Glurak) Lin-Fu (Pikachu) Wie-Shu (Pikachu) Klopptopus Kaocto Rettan Arbok Nidoran (Pikachu) Nidorina (Pikachu) Nidoqueen (Pikachu) Nidoran (Pikachu) Nidorino (Pikachu) Nidoking (Pikachu) Zubat (Mewtu) Golbat (Mewtu) Sleima (Mewtu) Sleimok (Mewtu) Smogon (Mewtu) Smogmog (Mewtu) Flunkifer (Glurak) Gladiantri Ceasurio Meltan Melmetal (Glurak) Dratini (Mewtu) Dragonir (Mewtu) Dragoran (Mewtu) Taubsi (Mewtu) Tauboga (Mewtu) Tauboss (Mewtu) Rattfratz Rattikarl Habitak (Glurak) Ibitak (Glurak) Pummeluff (Pikachu) Knuddeluff (Pikachu) Knuddeluff-EX (Pikachu) Mauzi (Glurak) Snobilikat (Glurak) Porenta Dodu Dodri Schlurp (Mewtu) Chaneira (Pikachu) Kangama (Glurak) Tauros (Glurak) Ditto (Mewtu) Evoli (Glurak) Evoli (Mewtu) Evoli (Pikachu) Porygon (Mewtu) Aerodactyl (Mewtu) Relaxo (Glurak) Picochilla Chillabell Wolly Zwollock Helix-Fossil (Pikachu) Domfossil (Glurak) Altbernstein (Mewtu) Erika (Glurak) Misty (Pikachu) Pyro (Glurak) Koga (Mewtu) Giovanni (Mewtu) Rocko (Pikachu) Sabrina (Glurak) Major Bob (Pikachu)

Anzeige

Alle seltenen Karten in "Unschlagbare Gene"

Folgende 60 seltene Karten, die auch Secret-Rare-Cards genannt werden, könnt ihr aus den Packs von "Unschlagbare Gene" ziehen. Auch hier steht in Klammern in welchem Booster-Pack sich die jeweilige Karte befindet:

Bisasam (Mewtu) Duflor (Glurak) Pinsir (Glurak) Glumanda (Glurak) Gallopa (Glurak) Schiggy (Pikachu) Garados (Pikachu) Lapras (Glurak) Lektrobal (Pikachu) Simsala (Glurak) Flegmon (Glurak) Digda (Pikachu) Tragosso (Mewtu) Nidoqueen (Pikachu) Nidoking (Pikachu) Golbat (Mewtu) Smogmog (Mewtu) Dragoran (Mewtu) Tauboss (Mewtu) Mauzi (Glurak) Ditto (Mewtu) Evoli (Pikachu) Porygon (Mewtu) Relaxo (Pikachu) Bisaflor-EX (Mewtu) Kokowei-EX (Glurak) Glurak-EX (Glurak) Arkani-EX (Pikachu) Lavados-EX (Glurak) Turtok-EX (Pikachu) Starmie-EX (Glurak) Arktos-EX (Mewtu) Pikachu-EX (Pikachu) Zapdos-EX (Pikachu) Gengar-EX (Mewtu) Mewtu-EX (Mewtu) Machomei-EX (Glurak) Knogga-EX (Mewtu) Knuddeluff-EX (Pikachu) Erika (Glurak) Misty (Pikachu) Pyro (Glurak) Koga (Mewtu) Giovanni (Mewtu) Rocko (Pikachu) Sabrina (Glurak) Major Bob (Pikachu) Lavados-EX (Glurak) Arktos-EX (Mewtu) Zapdos-EX (Pikachu) Gengar-EX (Mewtu) Machomei-EX (Glurak) Knuddeluff-EX (Pikachu) Glurak-EX (Glurak) Pikachu-EX (Pikachu) Mewtu-EX (Mewtu) Mew Glurak-EX Pikachu-EX Mewtu-EX

Anzeige

Alle Promo-Karten in "Unschlagbare Gene"

Die 22 Promokarten, die ihr über Tutorials und den Ingame-Store bekommen könnt, sind folgende: