Pokémon TCG Pocket: Flair erhalten und Funkelstaub einsetzen

In Pokémon TCG Pocket könnt ihr Flair durch Funkelstaub erhalten. Aber wie genau funktioniert der Vorgang und wofür sind die beiden Sachen gut? Im Folgenden beantworten wir es euch und erklären alles, was hierzu wichtig ist.

Was ist Funkelstaub und wie bekommt ihr es?

In Pokémon TCG Pocket ist Funkelstaub eine Währung, die ihr durch Missionsabschlüsse oder durch den Erhalt von Duplikaten (doppelten Karten) bekommt. Funkelstaub dient im Mobile-Game dazu, dass ihr es gegen Flair eintauschen könnt. Aber was genau ist Flair?

Was ist Flair?

Flair ist ein Feature, das eure Karten optisch verändert und dabei visuelle Effekte hinzufügt. Flair dient lediglich zur kosmetischen Anpassung eurer gesammelten Karten. Es hat keinerlei Einfluss auf die Stärke oder Attacken eurer Pokémon.

Flair erhalten und Funkelstaub einsetzen

Aber wie genau erhaltet ihr Flair und wie benutzt ihr euren gesammelten Funkelstaub? Um bei der gewünschten Karte Flair anzuwenden, müsst ihr folgende Schritte befolgen:

Klickt unten links auf die Kachel "Meine Karten". Es ist das zweite Symbol von links. Dort seht ihr alle von euch gesammelten Karten.

Es ist das zweite Symbol von links. Dort seht ihr alle von euch gesammelten Karten. Wählt nun das Pokémon aus, bei dem ihr Flair anwenden wollt. Daraufhin seht ihr, wie viele Karten ihr von dem jeweiligen Taschenmonster habt. Außerdem erscheint der Button "Flair erhalten", klickt drauf.

bei dem ihr Flair anwenden wollt. Daraufhin seht ihr, wie viele Karten ihr von dem jeweiligen Taschenmonster habt. Außerdem erscheint der Danach seht ihr die Kosten für den Karten-Flair. Wenn ihr den Tausch durchführen wollt, müsst ihr nur noch auf "Tauschen" klicken.

Klickt auf Flair erhalten, um die Kosten für den Tausch zu sehen. (© Screenshot GIGA)

Nachdem ihr auf den Button "Flair erhalten" geklickt habt, erhaltet ihr weitere Infos zum Flair der Karte. Karten haben unterschiedliche Kosten, um Flair anwenden zu können (dazu unten mehr). Außerdem ist ein Tausch nur möglich, wenn danach mindestens 2 Exemplare der Karten noch übrig sind. Nach dem erfolgreichen Tausch bekommt ihr den Flair.



Karten haben insgesamt 4 Flair-Stufen. Das bedeutet, dass ihr auf jeder Karte Flair insgesamt 4-mal anwenden könnt, bis sie die maximale Flair-Stufe aufweist. Je höher die Stufe, desto auffälliger ist die optische Veränderung.

Flair-Kosten für alle Karten

Wie bereits erwähnt, haben Karten unterschiedliche Voraussetzungen und Kosten, um Flair zu erhalten. Die Flair-Kosten sind dabei von der Seltenheit der Karte und der Flair-Stufe bestimmt. Die folgende Tabelle gibt euch einen Überblick aller Kosten:

Seltenheit Benötigte Karten (Duplikate) Benötigter Funkelstaub für alle Stufen 1-Diamant 3 50 / 75 / 150 / 225 2-Diamant 2 80 / 120 / 240 / 360 3-Diamant 1 360 / 540 / 1.080 / 1.620 4-Diamant 1 720 / 1.080 / 2.160 / 3.420 1-Stern 1 500 / 750 / 1.500 / 2.250 2-Stern 1 1.800 / 2.700 / 5.400 / 8.100 3-Stern 1 4.000 / 6.000 / 12.000 / 18.000 Krone 1 20.000 / 30.000 / 60.000 / 90.000 Promo-Trainer 1 50 / 75 / 150 / 225 Promo-Pokémon 1 500 / 750 / 1.500 / 2.250

Karten haben unterschiedliche Kosten, um Flair zu erhalten. (© Screenshot GIGA)

Flair benutzen

Wie ihr Flair auf eurer Karte einsetzt und präsentiert, ist nicht sofort verständlich und etwas umständlich gestaltet. Nach dem Erhalt von Flair wird die Karte in eurer Sammlung nicht mit Flair-Effekt angezeigt. Um Flair zu benutzen und sehen zu können, müsst ihr die Flair-Karte in ein Deck hinzufügen. Nur so könnt ihr die Flair-Karte auswählen. Absolviert hierfür folgende Schritte:

Klickt in der unteren Leiste auf die Kachel "Meine Karten". Das zweite Icon von links.

Das zweite Icon von links. Klickt oben auf Decks.

Nun auf das Plus mit "Neu erstellen" -> "Neues Deck erstellen".

Fügt die Karte hinzu, die ihr bereits mit Flair versehen habt.

habt. Wenn die Karte Flair besitzt, seht ihr es daran, dass in der Ecke ein Plus-Symbol vorhanden ist. Klickt auf das + und nun könnt ihr den gewünschten Flair auswählen.

und nun könnt ihr den gewünschten Flair auswählen. Drückt nun auf "Einsetzen", um die Flair-Karte in euer Deck aufzunehmen.

Klickt auf das Plus-Icon in eurem Deck, um Flair anzuwenden. (© Screenshot GIGA)

