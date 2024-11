Pokémon TCG Pocket: Deck Tier List (Meta-Decks)

In Pokémon TCG Pocket könnt ihr die Karten nicht nur sammeln, sondern auch im Kampf einsetzen. Im Folgenden verraten wir euch die derzeitigen Meta-Decks und veranschaulichen sie auch in einer Deck-Tier-List.

Anzeige

Die besten Decks in Pokémon TCG Pocket

Ihr könnt in Pokémon TCG Pocket gegen Freunde und Fremde im Kampf antreten. Damit ihr im Kampf die besten Chancen habt, solltet ihr natürlich eins der aktuellen Meta-Decks nutzen.



Die unten aufgeführten Decks besitzen unterschiedliche Karten, wie ihr diese nutzt, solltet ihr selbst ausprobieren und eurem Spielstil entsprechend anpassen. Dennoch zählen die Decks zu den derzeit stärksten oder schwächsten, die ihr spielen könnt. Ihr erfahrt also nicht nur, welche ihr benutzen, sondern auch von welchen ihr die Finger lassen solltet.

Pokémon Sammelkartenspiel Pocket: Was kann das neue kostenlose Mobile Game? Abonniere uns

auf YouTube

Falls ihr es noch nicht wisst: In einer Tier-List werden die besten bis schlechtesten Optionen für Spieler aufgeführt. In Pokémon TCG Pocket sind es die Decks. In anderen Spielen können es zum Beispiel Waffen oder ähnliches sein.



Die Kategorien werden meistens von S bis D-Tier eingeteilt, mit manchmal unterschiedlichen Zwischenstufen. S ist dabei immer die beste Kategorie. Damit ergibt sich S > A > B > C > D.

Anzeige

S-Tier-Decks

In S-Tier befinden sich derzeit 2 Decks:

Pikachu ex

Arktos ex & Starmie ex

Anzeige

A+ Tier-Decks

In A+ Tier sind folgende 5 Decks:

Arktos ex

Mewtu ex

Glurak ex

Bisaflor ex

Mewtu ex & Guardevoir ex

A-Tier-Decks

In A-Tier befinden sich derzeit 6 Decks:

Dragoran

Lapras ex

Rauchu & Pikachu ex

Mewtu ex& Smogmog

Quajutsu

Dragoran & Smogmog

B-Tier-Decks

In B-Tier sind zurzeit 6 Decks:

Blaine

Quajutsu & Smogmog

Bisaflor & Smogmog

Knogga ex

Zapdos ex

Rasaff

C-Tier-Decks

In C-Tier befinden sich derzeit 11 Decks:

Kokowei ex

Turtok ex

Arkani ex

Gegnar ex

Machomei ex

Koga

Amoros & Arktos ex

Mottineva

Knuddeluff ex

Samsala & Rossana

Melmetal

D-Tier-Decks

In D-Tier befinden sich derzeit die folgenden 10 Decks: