Pokémon-Geschenk: So sichert ihr euch ein Gratis-Shiny auf der Switch

Weihnachten steht zwar noch bevor, doch Pokémon-Fans dürfen sich schon jetzt auf ein besonderes Geschenk freuen: Sichert euch ein seltenes Shiny-Pokémon für Pokémon Karmesin & Purpur – völlig kostenlos und für begrenzte Zeit.

Pokémon Karmesin & Purpur: Rayquaza glänzt – wortwörtlich

Wer sich ein schwarzes Drachen-Pokémon sichern will, sollte sich jetzt einen Kalender schnappen und ein paar Tage markieren. Vom 19. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 könnt ihr euch das legendäre Shiny Rayquaza sichern. Das Shiny Rayquaza taucht in 5-Sterne-Tera-Raids in der Paldea-Region auf. Sein Tera-Typ ist Drache, was ihn besonders anfällig für Eis-, Fee- und Drachen-Attacken macht.

Rayquaza feierte seinen ersten Auftritt 2002 in Pokémon Rubin & Saphir und gehört seitdem zu den Legenden der Serie. In seiner Shiny-Form mit dem schwarzen Look ist es nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein starkes Mitglied für eure Teams. Mit seinen mächtigen Drachen- und Flug-Attacken kann es so manchem Gegner das Leben schwer machen.

Das Pokémon könnt ihr nur einmal pro Spielstand fangen. Danach bleibt euch allerdings die Möglichkeit, weitere Raids zu bestreiten und zusätzliche Belohnungen wie Tera-Scherben, Bonbons und Items zu sammeln. Solltet ihr das Event verpassen, könnte der mächtige Drache laut der Pokémon Company später bei anderen Events oder auf neuen Wegen erneut auftauchen – also haltet die Augen offen.

Nintendo macht euch in Karmesin und Purpur ein schickes Shiny-Geschenk. (© The Pokémon Company, Vecteezy)

Noch mehr Pokémon-Glanz in Karmesin & Purpur

Das schwarze Drachen-Pokémon ist allerdings nicht das einzige Highlight der kommenden Wochen. Im Rahmen des Events tummeln sich weitere Shinys in verschiedenen Regionen (via Pokémon):

Forgita und Chaneira in Paldea

Felino in Kitakami

Girafarig in der Blueberry Academy

Die speziellen Begegnungen bieten nicht nur eine tolle Gelegenheit, euer Team zu verstärken, sondern auch eure Shiny-Sammlung zu erweitern.

