Leak zur Switch 2 enthüllt: Nintendo hat zum Start das perfekte Spiel im Gepäck

Ein Reddit-Nutzer sorgt mit detaillierten Informationen zur Nintendo Switch 2 für Aufregung in der Gaming-Community. Der Leaker „NextHandheld“ will die finale Version der lang erwarteten Konsole bereits gesehen haben. Die Enthüllungen deuten auf innovative Features und ein überarbeitetes Design hin – samt einer grandiosen Spiele-Überraschung zum Launch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Switch 2: Nintendo setzt auf magnetische Joy-Cons und LCD

Nachdem sich in den letzten paar Wochen die Menge an potenziellen Switch-2-Leaks immer weiter verdichtet haben, gibt es nun den nächsten großen Informations-Schub von einem Reddit-Leaker namens „NextHandheld“. Dieser erklärt, dass er die Switch 2 bereits in den Händen halten, aber noch nicht einschalten konnte. Trotzdem hat er einige spannende Hardware-Details zu Nintendos Nachfolge-Konsole im Gepäck.

Anzeige

Die Nintendo Switch 2 soll sich deutlich von ihrem Vorgänger abheben. Besonders auffällig: Die neuen Joy-Con-Controller werden nicht mehr eingerastet, sondern magnetisch befestigt. Zudem nutzen sie Hall-Effekt-Sticks für eine präzisere Steuerung. Diese Technologie hat einen weiteren Vorteil: Der aus den aktuellen Joy-Cons der Switch bekannte Stick-Drift sollte damit endgültig der Vergangenheit angehören.

Das Display der Basiskonsole setzt zunächst auf LCD-Technologie. Sollte die Switch 2 wirklich mit einem LC-Display starten, gehen wir davon aus, dass Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt eine OLED-Version nachschiebt. Das neue Dock präsentiert sich größer und geschwungener als bisher, behält aber die bekannten Anschlüsse der OLED-Version bei. Es gibt also direkt einen LAN-Anschluss.

Anzeige

Zum Start sollen drei unterschiedliche Modelle der Switch 2 zur Auswahl stehen: eine in Grau, eine in Weiß und eine Sonderedition für ein Spiel „mit einer 9 im Namen“. Dabei dürfte es sich höchstwahrscheinlich um Mario Kart 9 handeln.

Mario Kart 9 zum Start der Switch 2?

Der größte Trumpf zum Start der Switch 2 könnte demnach Mario Kart 9 sein. Das Rennspiel soll direkt zum Launch der neuen Konsole erscheinen und die erfolgreiche Serie fortsetzen.

Anzeige

Besitzer der ersten Switch müssen sich keine Sorgen machen: Die Spielmodule der aktuellen Konsole sollen auch mit der Switch 2 kompatibel sein. Auch Nintendo erklärte zuletzt, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein soll, hielt aber hinterm Berg, ob das nur für rein digital erworbene Spiele oder auch die klassischen Cartridges der Switch gilt (Quellen: Reddit & X).

Die Glaubwürdigkeit des Leaks wird durch einen Moderator des Subreddits gestützt, der die Informationen verifizieren konnte. Aus Gründen des Quellenschutzes werden allerdings keine weiteren Details preisgegeben. Zu Weihnachten will der Leaker seine Beweise veröffentlichen. Die offizielle Vorstellung der Nintendo Switch 2 wird bereits für den kommenden Monat erwartet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.