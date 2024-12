Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Top 4 und Cynthia in der Pokémon Liga besiegen

Am Ende von Strahlender Diamant und Leuchtende Perle warten fünf harte Kämpfe in der Pokémon Liga auf euch. Wir liefern euch hier einen Überblick über alle Gegner und Champ Cynthia, damit ihr wisst, wie ihr euch am besten gegen die Top 4 vorbereitet.

Bevor ihr die Top 4 herausfordert

Beim ersten Durchlauf in der Pokémon Liga ist das stärkste generische Monster auf Level 66 (Cynthias Knakrack). Wenn ihr eine Chance haben wollt, dann sollte euer Team im Durchschnitt mit diesem Level mindestens mithalten können.

Darüber hinaus solltet ihr etwas Geld in Medizin investieren. Im schlimmsten Fall übersteht ihr jeden Kampf mit nur einem kampffähigen Pokémon. Um ganz sicherzugehen, solltet ihr deshalb circa 20 Beleber und ebenso viele Hyper- oder Top-Tränke einpacken.

Schaut euch im Vorfeld auf jeden Fall unsere Tabellen an und stellt euer Team dementsprechend auf. Es ist extrem wichtig zu wissen, welches Pokémon der Gegner zuerst in den Kampf schickt, um das passende Konter-Pokémon auszuwählen. Apropos Konter: Hier findet ihr eine ausführliche Auflistung der Stärken und Schwächen aller Typen.

Wenn ihr denkt, dass ihr sehr gut vorbereitet seid, dann könnt ihr nach jedem Kampf das Spiel sichern, um Kämpfe zu wiederholen, falls ihr knapp verliert. Nachfolgend stellen wir euch alle Herausforderer in der Pokémon Liga vor.

Top 4: Herbaro – alle Pokémon und Level

Pokémon Level Typ Schwächen Pudox 53 Käfer/Gift • Feuer

• Flug

• Psycho

• Gestein Papinella 53 Käfer/Flug • Gestein

• Feuer

• Elektro

• Eis

• Flug Honweisel 54 Käfer/Flug • Gestein

• Feuer

• Elektro

• Eis

• Flug Skaraborn 54 Käfer/Kampf • Flug

• Feuer

• Psycho

• Fee Piondragi 57 Gift/Unlicht Boden

Erster Rückkampf gegen Herbaro

Pokémon Level Typ Schwächen Yanmega 65 Käfer/Flug • Gestein

• Feuer

• Elektro

• Eis

• Flug Scherox 65 Käfer/Stahl Feuer Honweisel 66 Käfer/Flug • Gestein

• Feuer

• Elektro

• Eis

• Flug Skaraborn 67 Käfer/Kampf • Flug

• Feuer

• Psycho

• Fee Piondragi 69 Gift/Unlicht Boden

Zweiter Rückkampf gegen Herbaro

Pokémon Level Typ Schwächen Yanmega 75 Käfer/Flug • Gestein

• Feuer

• Elektro

• Eis

• Flug Scherox 75 Käfer/Stahl Feuer Honweisel 77 Käfer/Flug • Gestein

• Feuer

• Elektro

• Eis

• Flug Skaraborn 77 Käfer/Kampf • Flug

• Feuer

• Psycho

• Fee Libelldra 75 Boden/Drache • Eis

• Drache

• Fee Piondragi 79 Gift/Unlicht Boden

Top 4: Teresa – alle Pokémon und Level

Pokémon Level Typ Schwächen Morlord 55 Wasser/Boden Pflanze Mogelbaum 56 Gestein • Pflanze

• Wasser

• Kampf

• Boden

• Stahl Geowaz 56 Gestein/Boden • Pflanze

• Wasser

• Eis

• Kampf

• Boden

• Stahl Welsar 55 Wasser/Boden Pflanze Hippoterus 59 Boden • Pflanze

• Wasser

• Eis

Erster Rückkampf gegen Teresa

Pokémon Level Typ Schwächen Welsar 66 Wasser/Boden Pflanze Skorgo 69 Boden/Flug • Eis

• Wasser Geowaz 68 Gestein/Boden • Pflanze

• Wasser

• Eis

• Kampf

• Boden

• Stahl Hippoterus 68 Boden • Pflanze

• Wasser

• Eis Rihornior 71 Boden/Gestein • Pflanze

• Wasser

• Eis

• Kampf

• Boden

• Stahl

Zweiter Rückkampf gegen Teresa

Pokémon Level Typ Schwächen Welsar 76 Wasser/Boden Pflanze Skorgo 79 Boden/Flug • Eis

• Wasser Geowaz 78 Gestein/Boden • Pflanze

• Wasser

• Eis

• Kampf

• Boden

• Stahl Hippoterus 78 Boden • Pflanze

• Wasser

• Eis Mamutel 78 Eis/Boden • Pflanze

• Feuer

• Wasser

• Kampf

• Stahl Rihornior 81 Boden/Gestein • Pflanze

• Wasser

• Eis

• Kampf

• Boden

• Stahl

Top 4: Ignaz – alle Pokémon und Level

Pokémon Level Typ Schwächen Gallopa 58 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Stahlos 57 Stahl/Boden • Feuer

• Wasser

• Kampf

• Boden Drifzepeli 58 Geist/Flug • Elektro

• Eis

• Gestein

• Geist

• Unlicht Schlapor 57 Normal Kampf Panferno 61 Feuer/Kampf • Wasser

• Boden

• Flug

• Psycho

Erster Rückkampf gegen Ignaz

Pokémon Level Typ Schwächen Hundemon 68 Unlicht/Feuer • Wasser

• Kampf

• Boden

• Gestein Flamara 71 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Gallopa 69 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Panferno 71 Feuer/Kampf • Wasser

• Boden

• Flug

• Psycho Magbrant 73 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein

Zweiter Rückkampf gegen Ignaz

Pokémon Level Typ Schwächen Hundemon 78 Unlicht/Feuer • Wasser

• Kampf

• Boden

• Gestein Flamara 78 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Gallopa 79 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Panferno 81 Feuer/Kampf • Wasser

• Boden

• Flug

• Psycho Arkani 81 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein Magbrant 83 Feuer • Wasser

• Boden

• Gestein

Top 4: Lucian – alle Pokémon und Level

Pokémon Level Typ Schwächen Pantimos 59 Psycho/Fee • Gift

• Geist

• Stahl Girafarig 59 Normal/Psycho • Käfer

• Unlicht Meditalis 60 Kampf/Psycho • Flug

• Geist

• Fee Simsala 60 Psycho • Käfer

• Geist

• Unlicht Bronzong 63 Stahl/Psycho • Feuer

• Boden

• Geist

• Unlicht

Erster Rückkampf gegen Lucian

Pokémon Level Typ Schwächen Pantimos 69 Psycho/Fee • Gift

• Geist

• Stahl Psiana 71 Psycho • Käfer

• Geist

• Unlicht Bronzong 70 Stahl/Psycho • Feuer

• Boden

• Geist

• Unlicht Simsala 72 Psycho • Käfer

• Geist

• Unlicht Galagladi 75 Psycho/Kampf • Flug

• Geist

• Fee

Zweiter Rückkampf gegen Lucian

Pokémon Level Typ Schwächen Pantimos 79 Psycho/Fee • Gift

• Geist

• Stahl Psiana 81 Psycho • Käfer

• Geist

• Unlicht Bronzong 80 Stahl/Psycho • Feuer

• Boden

• Geist

• Unlicht Simsala 82 Psycho • Käfer

• Geist

• Unlicht Lahmus 82 Wasser/Psycho • Pflanze

• Elektro

• Käfer

• Geist

• Unlicht Galagladi 85 Psycho/Kampf • Flug

• Geist

• Fee

Champ: Cynthia – alle Pokémon und Level

Pokémon Level Typ Schwächen Kryppuk 61 Geist/Unlicht Fee Roserade 60 Pflanze/Gift • Feuer

• Eis

• Flug

• Psycho Gastradon 60 Wasser/Boden Pflanze Lucario 63 Kampf/Stahl • Feuer

• Kampf

• Boden Milotic 63 Wasser • Pflanze

• Elektro Knakrack 66 Drache/Boden • Eis

• Drache

• Fee

Erster Rückkampf gegen Cynthia

Pokémon Level Typ Schwächen Kryppuk 74 Geist/Unlicht Fee Roserade 74 Pflanze/Gift • Feuer

• Eis

• Flug

• Psycho Togekiss 76 Fee/Flug • Elektro

• Eis

• Gift

• Gestein

• Stahl Lucario 76 Kampf/Stahl • Feuer

• Kampf

• Boden Milotic 74 Wasser • Pflanze

• Elektro Knakrack 78 Drache/Boden • Eis

• Drache

• Fee

Zweiter Rückkampf gegen Cynthia