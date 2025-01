Switch 2 günstiger als befürchtet? Am Ende könntet ihr trotzdem mehr zahlen

Immer mehr Informationen zur Nintendo Switch 2 sickern an die Öffentlichkeit. Ein neues Leak verrät jetzt auch den angeblichen Preis der Konsole.

Nintendo Switch 2: So viel zahlt ihr laut Leak für Konsole und Spiele

Nintendo-Fans warten weiterhin auf die offizielle Enthüllung der Switch 2. Während der Funkstille verraten Leaks angebliche Infos zur nächsten Hybridkonsole – jetzt womöglich auch den neuen Preis von Konsole, den Spielen und von Nintendo Switch Online.

Das Leak stammt von einem Mitarbeiter von Micromania, einem französischen Einzelhändler für Videospiele. Demnach wird die Konsole 399 Euro kosten, es sei denn, Nintendo ändert den Preis kurzfristig. Die Spiele sollen zwischen 69 Euro und 79 Euro kosten. Zuletzt soll auch der monatliche Preis für Nintendo Switch Online steigen, obwohl es hier noch keine genauen Zahlen gibt. Die Informationen wurden vom Nutzer DoNotDisturb auf Discord gepostet, der behauptet, den Micromania-Mitarbeiter zu kennen (Quelle: Reddit)

Laut dem Leak soll es bereits eine Liste mit 25 vorläufigen Spielen für die Switch 2 geben. Der Micromania-Mitarbeiter will hier nicht zu viel verraten, um seine Identität zu schützen, aber macht gleichzeitig eindeutige Hinweise, dass es sich um Super Mario Galaxy 3 und Mario Kart 9 handeln könnte.

Günstige Switch 2, teure Games: Ist das Nintendos Plan?

Da es sich bei den Preisen für die Switch 2 um unbestätigte Informationen handelt, lohnt es sich skeptisch zu bleiben. Gerade in diesem Fall stammt der Leak aus zweiter Hand und dann noch von einer Quelle, die bisher für keine zutreffenden Leaks bekannt ist. Anders ist es beispielsweise beim Leak zum Design der Switch 2, das vom bekannten Insider OnLeaks stammt.

Sollten die Informationen zutreffen, wäre die Switch 2 mit 399 Euro genau 70 Euro teurer als die Switch 1 zum Release. Die Nintendo Switch OLED kostet aktuell 319 Euro (auf Amazon ansehen). Die Konsole wäre damit aber immer noch billiger, als bisherige Leaks vermutet hatten. Unsere eigene pessimistische Prognose wäre damit ebenfalls unterboten.

Was ihr bei der Konsole spart, müsstet ihr laut dem Leak aber bei den Spielen drauflegen. Selbst Hits wie Super Mario Odyssey haben auf der Switch 1 bisher nur 59,99 Euro gekostet (im eShop ansehen). Allerdings gab es auch Ausnahmen wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für 69,99 Euro (im eShop ansehen). Auch der vermutete Preisanstieg bei Nintendo Switch Online wird den Fans teuer zu stehen kommen. Es bleibt zu hoffen, dass der Leak zumindest hier falsch liegt.

Hand aufs Herz: Wie viel Geld würdet ihr für die Switch 2 ausgeben?

