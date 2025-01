Jetzt bei Amazon: Dieser kleine USB-Stick für die PS5 schenkt euch ein Stück Freiheit

Wer versucht, seine klassischen Bluetooth-Kopfhörer mit der PS5 zu verbinden, kennt das Problem: Die Konsole weigert sich, eine Verbindung herzustellen. Das nervt – aber es gibt eine Lösung: Dieser kleine USB-Stick von Amazon hebt die lästige Beschränkung auf.

PS5-Bluetooth-Adapter für 21,99 Euro bei Amazon

Ihr habt euch echt gute Bluetooth-Kopfhörer gekauft und wollt diese jetzt mit eurer PS5 koppeln? Tja, Pech gehabt! Simplen Bluetooth-Audio-Support wie bei der Nintendo Switch gibt es bei der Sony-Konsole nicht.

Da kommt dieser kleine USB-C-Stick von UGREEN (bei Amazon anschauen) ins Spiel. Steckt ihr den vorne an die Konsole, fungiert er als eine Art Bluetooth-Sender, der mit euren Kopfhörern verbunden werden kann. Wenn beide Geräte miteinander gekoppelt sind, könnt ihr fortan eure Bluetooth-Kopfhörer mit der PS5 nutzen und habt somit mehr Freiheit bei der Wahl eures Audio-Geräts!

UGREEN Bluetooth-Audio-Adapter für PS5 & PS5 Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.01.2025 15:50 Uhr

Aktuell gibt’s den kleinen USB-Stick für eure PS5 für schlappe 21,99 Euro – normalerweise kostet er 29,99 Euro. Für Prime-Kunden erfolgt der Versand kostenlos. Als Amazon-Normalos könnt ihr diese ebenfalls vermeiden, wenn ihr den Warenkorbwert auf mindestens 39 Euro erhöht – vielleicht kann ein Kumpel von euch so’n Teil ja auch gebrauchen?

Neben dem klassischen SBC unterstützt der Bluetooth-Adapter auch diverse aptX-Versionen, die eine bessere Audioqualität und geringere Latenz versprechen. Vor allem Letzteres kann sich in schnellen Spielen positiv bemerkbar machen. Durch die unterschiedlichen Modi könnt ihr auf Knopfdruck am Adapter wechseln; das LED-Licht zeigt an, welcher aktuell aktiviert ist.

Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die nach einer möglichst komfortablen und zuverlässigen Lösung suchen, ihre Bluetooth-Kopfhörer mit der PS5 zu verbinden, ist der kleine USB-Stick mit 21,99 Euro eine sinnvolle und keine sonderlich teure Anschaffung.

Zuvor könnt ihr jedoch noch eine Alternative ausprobieren: Denn unter Umständen unterstützt auch euer Fernseher Bluetooth-Audio, sodass ihr eure Kopfhörer einfach darüber koppeln könnt. Dann müsst ihr lediglich sicherstellen, dass euer Ton über die PS5 an den Fernseher via HDMI ausgegeben wird, der diesen wiederum an eure Kopfhörer weiterleitet.

Einziges Problem: Dieses Prozedere dürfte im Regelfall zu einer etwas höheren Latenz führen und die Verlässlichkeit der Bluetooth-Verbindung einiger Fernseher lässt zu wünschen übrig. Es kann also zu Verbindungsabbrüchen kommen. Wer auf Nummer sicher gehen will, investiert lieber die paar Euro und schnappt sich den praktischen Bluetooth-Adapter für die PS5 (bei Amazon anschauen).