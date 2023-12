Konzerte 2024 in Deutschland: 12 Termine, die man nicht verpassen darf

© IMAGO / Pond5 Images 6 / 14

Im abgelaufenen Sommer musste vor allem Till Lindemann viel Kritik über sich ergehen lassen. Das hält die Fan-Base aber nicht davon ab, Rammstein weiterhin die Treue zu halten. Nachdem bereits in den letzten Monaten Europa-weit Stadien gefüllt wurden, geht es 2024 weiter. In Deutschland machen Rammstein in Frankfurt, Dresden und Gelsenkirchen Halt. Für Gelsenkirchen gibt es noch Tickets, bei den Frankfurt- und Dresden-Terminen muss man auf „Fansale“-Angebote hoffen. Vor allem in den „Feuerzonen“ dürfte man die Pyro-Effekte ordentlich mitbekommen. Alle Europa-Termine bei Eventim ansehen.