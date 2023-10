Bushido Tour 2024: Tickets im Vorverkauf – hier gibt es sie

Die Deutsch-Rap-Legende Bushido geht wieder auf Tour. Für 2024 wurden 9 Termine angekündigt. Die Konzerte begleiten das anstehende Album „Rex in aeternum“. Wann geht der Vorverkauf für die Bushido-Konzerte los und wann und wo spielt der Rapper in Deutschland? Heute geht der Vorverkauf los und ihr könnt euch die Tickets für die Bushido-Konzerte im kommenden Jahr sichern.

Der Vorverkauf für die Bushido-Tickets startet heute, am Freitag, den 20. Oktober 2023. Ab 12:00 Uhr könnt ihr bei Eventim zuschlagen. Bei allen anderen Vorverkaufsstellen geht es mit dem Ticket-Verkauf am Mittwoch, den 25. Oktober los.

Bushido: Tour 2024 – Termine und Orte

Der Start-Termin für die Bushido-Tour 2024 ist der 21. März. Danach wird es 9 Konzerte in Deutschland, Schweiz und Luxemburg geben. Der Auftakt findet in der Heimatstadt Bushidos, in der Berliner Mercedes-Benz-Arena statt. Fans sollten mit dem Ticketkauf nicht zögern, es steht im Raum, dass es die letzte Bushido-Tour überhaupt sein wird. Das sind die Termine für die Konzerte 2024:

Donnerstag, 21. März 2024 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Freitag, 22. März 2024 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Samstag, 23. März 2024 München, Olympiahalle

Sonntag, 24. März 2024 Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

Montag, 25. März 2024 Frankfurt am Main, Festhalle

Dienstag, 26. März 2024 Köln, Lanxess Arena

Dienstag, 9. April 2024 Zürich, The Hall (CH)

Mittwoch, 10. April 2024 Esch-Sur-Alzette, Rockhal (LUX)

Sonntag, 14. April 2024 Hamburg, Barclays Arena

In der Ankündigung heißt es von Bushido:

„Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen.“

Bushido live 2024: Hier gibt es die Tickets

Die letzte Tour liegt bereits eine Ewigkeit zurück. Das letzte Mal ist Bushido vor 8 Jahren auf eine ausgedehnte Konzertreise gegangen. Das neue Album erscheint am 9. Februar 2024, also kurz vor dem Auftakt der „König für immer“-Tour. Die erste Single „Dark Knight“ könnt ihr bereits anhören. Dort wird mit einem „Kollegen“ aus der deutschen Rap-Welt abgerechnet:

Ab heute haben Rap-Fans die Chance, sich die Tickets für die Bushido-Tour 2024 in Deutschland, Schweiz und Luxemburg zu sichern. Hier geht es zu den Tickets bei Eventim.

Bei Instagram kündigt Bushido die Tour an und fragt seine Fans, welche Songs sie bei den Konzerten hören möchten:

