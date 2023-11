Green Day: Neues Album & Tour 2024 – kommen sie auch nach Deutschland?

Green Day gehören zu den Legenden in der Pop-Punk- und Rock-Welt. Zuletzt waren Billie Joe Armstrong und Co. 2022 für ein exklusives Open-Air-Konzert in Berlin. Wie sieht es mit einer Green-Day-Tour 2024 aus?

Ein neues Album wurde bereits angekündigt. „Saviors“ soll bereits am 19. Januar 2024 erscheinen. Mit „The American Dream Is Killing Me“ können Fans schon jetzt die erste Single anhören und im dazugehörigen Musik-Video bestaunen. Eine dazugehörige Tour für Europa ist auch angekündigt und es wird einige Auftritte in Deutschland geben. Der Vorverkauf beginnt für Vorbesteller des Albums am 7. November im Online-Shop der Band, bevor der Vorverkauf für Album-Vorbesteller einen Tag später auch bei Ticketmaster startet. Ab Freitag, den 10. November können dann alle Fans der Band auch ohne Album bei den Tickets zugreifen.

Green Day: Europa-Tour für 2024 angekündigt

Es wird zwei Live-Termine von Green Day in Deutschland geben:

10.06.2024, Berlin – Waldbühne

11.06.2024, Hamburg – Trabrennbahn

Daneben treten die US-Punkrocker beim Rock am Ring und beim Rock im Park auf.

07.06. Nürnberg – Rock im Park

08.06. Nürburgring – Rock am Ring

Das Festival-Line-Up und Informationen zum Vorverkauf findet ihr hier.

Im Rahmen einer Live-Show in Las Vegas kündigten Green Day neue Konzerte für 2024 an. Dabei sollen als Support „The Smashing Pumpkins“, „Rancid“ und „Linda Lindas“ dabei sein. Dass es eine Green-Day-Tour 2024 geben wird, steht also fest. Die Band äußerte sich aber noch nicht dazu, in welchen Städten und Ländern man auftreten wird. Da die Ankündigung mit dem dicken Support-Paket im Rahmen einer US-Show gemacht wurde, könnte es sich lediglich um eine Information zu Konzerten in den Vereinigten Staaten handeln. Wer das neu angekündigte Album bei Warner vorbestellt, sichert sich demnach einen Vorabzugang zum Ticketvorverkauf für Tour-Daten in „UK“ und Europa (bei Warner ansehen).

Green Day: Neues Album „Saviors“

Sicher ist auch, dass am 19. Januar das neue Green-Day-Album erscheint. Die neue „The American Dream Is Killing Me“ wurde bereits in Las Vegas live aufgeführt, nur wenige Tage später wurde auch die Studioversion veröffentlicht. Es handelt sich um den Opening-Track der neuen Platte. Das Video könnt ihr hier ansehen:

Mit „1981“ wurde ein anderer neuer Song bereits im Sommer beim Festival d‘été de Quebec in Kanada uraufgeführt. Das neue Album mit dem Titel „Saviors“ erscheint am 19. Januar. Als Producer hat Rob Cavallo mitgemacht, der unter anderem schon bei den legendären Alben „Dookie“ aus dem Jahr 1994 und „American Idiot“ (2004) dabei war. „Dookie“ ist kürzlich in einer Deluxe-Edition neu veröffentlicht worden.

Vorbestellungen für das neue Album „Saviors“ sind ab sofort möglich, zum Beispiel bei EMP. Für Fans und Sammler wird es verschiedene limitierte Vinyl-Varianten geben. Die Tracklist ist ebenfalls bereits bekannt:

The American Dream is Killing Me Look Ma, No Brains! Bobby Sox One Eyed Bastard Dilemma 1981 Goodnight Adeline Coma City Corvette Summer Suzie Chapstick Strange Days Are Here to Stay Living in the ’20s Father to a Son Saviors Fancy Sauce

