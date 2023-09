Westernhagen Tour 2024: Tickets im Vorverkauf – wann & wo?

Eine der größten, noch aktiven Legenden der deutschen Musik-Geschichte geht wieder auf Tour. 2024 habt ihr die Gelegenheit, Marius Müller-Westernhagen auf der „75Live“-Tour in Deutschland zu sehen. Ab wann geht der Vorverkauf für die Westernhagen-Tour 2024 los und wo kann man bei den Tickets zuschlagen?

Im kommenden Mai 2024 gibt es in Dortmund, Köln, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Leipzig, Frankfurt und Berlin mehrere Gelegenheiten, den deutschen Rocker live auf der Bühne zu sehen. Der Vorverkauf für die Westernhagen-Tickets beginnt schon morgen, am Mittwoch, den 6. September, um 10:00 Uhr bei Eventim. Der allgemeine Vorverkauf bei allen weiteren offiziellen Verkaufsstellen beginnt am Freitag, den 8. September ebenfalls um 10:00 Uhr.

Westernhagen Tour 2024: Tickets, Städte & Termine

Anders als bei vielen anderen Konzerten wird es für die Westernhagen-Tour 2024 keine anderen PreSale-Aktionen bei Partnern wie MagentaMusik oder o2 Priority geben. Es können also alle Fans ohne besondere Verträge und Zugänge beim Ticketvorverkauf zuschlagen, solange sie einen Eventim-Account haben. Der Andrang dürfte hoch sein, meldet euch also rechtzeitig in eurem Eventim-Account an und bringt viel Geduld mit. In diesem Jahr feierte Westernhagen seinen 75. Geburtstag. Die kommende Tour läuft daher unter dem Motto „75LIVE“. Das sind die Termine für die anstehenden Konzerte:

10.05.2024 – Dortmund – Westfalenhalle

12.05.2024 – Hannover – ZAG Arena

13.05.2024 – Köln, LANXESS Arena

16.05.2024 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

17.05.2024 – Hamburg, Barclays Arena

20.05.2024 – Frankfurt, Festhalle

21.05.2024 – Stuttgart, Schleyerhalle

Es werden alle Hits der vergangenen 23 Westernhagen-Alben zu hören sein. Das aktuelle Werk „Das eine Leben“ wurde 2022 veröffentlicht.

Westernhagen Tour 2024: Tickets im Vorverkauf

Wie bei anderen Konzerten, gilt es auch bei der Westernhagen-Tour 2024, nur auf die offiziellen Verkaufspartner zurückzugreifen. Findet man Karten über die Google-Suche oder andere Anzeigen, sollte man sich über den Händler informieren. Ticket-Anbieter wie Viagogo oder Ticketbande stehen in der Kritik, da hier Karten nicht aus offiziellen Kontingenten verkauft werden, sondern aus zweiter Hand. Die Preise sind oftmals überhöht, zudem gab es immer wieder Berichte von enttäuschten Musik-Fans, die keinen Einlass bekommen haben. Bands wie Rammstein oder Die Ärzte untersagen sogar gerichtlich den Verkauf von Tickets für ihre Konzerte über Viagogo.

Für die Westernhagen-Tour 2024 bekommt ihr ab morgen, Mittwoch, den 6. September, 10:00 Uhr die Eintrittskarten bei Eventim.

