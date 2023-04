Aerosmith gehören zu den Legenden der Rock-Geschichte. Sänger Steve Tyler wurde erst kürzlich 75 Jahre alt. Von der Bühne hat sich die Band aber noch nicht ganz verabschiedet. Gibt es eine Aerosmith-Tour 2023 in Deutschland?

Jüngst gab es Gerüchte über Termine für eine US-Tournee für Ende 2023. Möglicherweise könnte es sich dabei um den endgültigen Abschied von den Bühnen dieser Welt handeln. Auf der Webseite gibt es Ende April einen Countdown, der zum 1. Mai herunterzählt. Was dahintersteckt, ist nicht bekannt. Vielleicht werden hier die Live-Daten bekanntgegeben.

Aerosmith: Countdown deutet auf Abschieds-Tour hin

Ursprünglich wurde bereits 2019 ein Deutschland-Termin für 2020 in Mönchengladbach angekündigt. Pandemie-bedingt wurde das Event jedoch zunächst auf 2021, danach auf 2022 verschoben und anschließend komplett abgesagt. Neue Termine gab es seitdem nicht. Mit dem neuen Countdown könnte es endlich eine Tour-Ankündigung geben. Gleichzeitig deutet aber einiges darauf hin, dass es sich um die Abschieds-Tournee handeln wird. Bereits 2017 und 2018 tourten Steve Tyler und Co. unter dem Titel „Aero-Vederci Baby!“ durch die Welt unter anderem auch in Berlin und Köln. Auch wenn der Titel es vermuten ließe, handelte es sich damals aber nicht um die letzte Tour der Hard-Rocker aus Boston.

Tour oder neues Album 2023?

Neben dem Countdown sind an einigen US-amerikanischen Veranstaltungsorten Werbetafeln mit dem Aerosmith-Logo und den Worten „Peace Out“ erschienen. Viele Fans und Musikexperten vermuten, dass das auf die Ankündigung des Abschieds der Band hindeutet. Bislang hält sich die Band bedeckt.

Am 1. Mai, wenn der Countdown abgelaufen ist, wissen Fans vermutlich endlich, ob es eine Aerosmith-Tour 2023 geben wird, ob die Gruppe noch einmal nach Deutschland kommen wird und ob es tatsächlich der endgültige Bühnenabschied der Rocker sein wird, die unter anderem durch Hits wie „Dude (Looks Like A Lady), „Cryin‘“ und „Janie’s Got a Gun“ berühmt geworden sind. Das letzte Studioalbum „Music from Another Dimension“ stammt aus dem Jahr 2012. Vielleicht gibt es passenden zum Abschied beziehungsweise zur neuen Tour auch noch einen Nachfolger?

