Scooter Tour 2024: Tickets im Vorverkauf – hier gibt es sie

Auch 2024 heißt es wieder „Yeah, aaa, aaa, aah yeah, I feel Hardcore!“ – Scooter kommen 2024 auf Tour und ihr könnt zu allen Hits der letzten 30 Jahre mittanzen. Wann beginnt der Vorverkauf und in welchen Städten werden H. P. Baxxter & Co. im nächsten Jahr auftreten? Die Tickets gibt es ab heute, Donnerstag, den 21. September.

Nach den letzten Open-Air-Auftritten gibt es 2024 wieder eine ausgedehnte Hallentour von Scooter durch ganz Deutschland. Der Vorverkauf startet am kommenden Donnerstag, den 21. September, bei Eventim. Um Punkt 10:00 Uhr geht es los. Sicherheitshalber solltet ihr euch bereits kurz vorher einloggen, um nicht zu weit hinten in der virtuellen Warteschlange zu stehen.

Scooter Tour 2024: Konzert-Termine & neuer Song

Die Tour im kommenden Jahr läuft unter dem Motto „Thirty, Rough and Dirty!“. Pünktlich zur Ankündigung der neuen Konzerte gibt es mit „Berliner Luft“ auch einen ganz neuen Song der Techno-Legenden zu hören:

Das sind die Termine der Scooter-Tour im kommenden Jahr:

28.03.24 – Stuttgart, Schleyerhalle

29.03.24 – Bremen, ÖVB Arena

30.03.24 – Hamburg, Barclays Arena

02.04.24 – Rostock, Stadthalle

04.04.24 – Frankfurt, Festhalle

05.04.24 - Amsterdam (NL) - Ziggo Dome

06.04.24 – Dortmund, Westfalenhalle

09.04.24 – Berlin, Mercedes Benz Arena

11.04.24 – München, Olympiahalle

12.04.24 - Wien, Wiener Stadthalle

13.04.24 – Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

16.04.24 – Zürich, Hallenstadion

17.04.24 – Freiburg, Sick Arena

Alle Termine mit den Veranstaltungsorten findet ihr auch auf dem offiziellen Ankündigungsplakat:

Scooter: Tickets für Konzerte 2024: Vorverkauf startet am Donnerstag

Ganze 13 Live-Termine gibt es im nächsten Jahr. Neben den Deutschland-Konzerten wird es auch Termine in den Niederlanden, der Schweiz und Österreich geben. Dann habt ihr die Gelegenheit, „How Much Is The Fish“, „Posse“, „Maria, i like it loud“, „Hyper Hyper“ und mehr mitzuerleben. Wie das Tourmotto es bereits vermuten lässt, wird im kommenden Jahr das 30-jährige Bestehen der deutschen EDM-Dauerbrenner geben. Das letzte Studioalbum „God Save The Rave“ erschien 2021. Gut möglich, dass der neue Track „Berliner Luft“ einen Ausblick auf ein neues Album geben wird. Bis zu den Tour-Terminen könnt ihr euch die Zeit mit den besten Hits aus 30 Jahren Scooter-Geschichte vertreiben:

Der Vorverkauf für alle Konzerte 2024 startet heute, am Donnerstag, den 21. September. Ab 10:00 Uhr könnt ihr die Tickets in den Warenkorb legen.

Tipp: Seit Anfang September könnt ihr bei Netflix zur Scooter-Doku „FCK2020“ einschalten, bei der die Band in den Pandemie-Zeiten begleitet wurde (FCK2020 bei Netflix ansehen).

