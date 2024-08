Ist Ticombo seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Will man online Tickets für Konzerte und Sport-Events kaufen, stößt man auf viele Plattformen. Ein Verkäufer, bei dem man oft auch Karten für Events bekommt, die an anderer Stelle ausverkauft sind, ist Ticombo. Ist das seriös? Wie sind die Erfahrungen bisheriger Kunden mit Ticombo?

Bei Ticombo findet man unter anderem Karten für die eigentlich bereits ausverkauften „Adele“-Shows in München. Auch bei der Fußball-Europameisterschaft wurden dort hin und wieder Karten für die Spiele angeboten. Ist das sicher?

Sollte man bei Ticombo Tickets kaufen?

Ticombo ist kein Ticket-Shop wie Eventim oder Ticketmaster. Der Anbieter bekommt keine Kartenkontingente für den öffentlichen Vorverkauf von den Veranstaltern. Stattdessen handelt es sich um einen „Reseller“. Das heißt, hier werden Karten weiterverkauft. Das hat zwar den Vorteil, dass man hier Tickets für Events bekommt, die möglicherweise offiziell schon ausverkauft sind, hat aber auch Nachteile. Demnach schreibt der Anbieter auf seiner Seite selbst:

„Ticombo ist eine Plattform für Ticketverkäufe, die es Veranstaltern, Wiederverkäufern und Privatpersonen ermöglicht, Veranstaltungstickets zu verkaufen oder weiterzuverkaufen. Die Preise können höher oder niedriger als der Nennwert sein.“

Die Karten bei Ticombo müssen also nicht zum Originalpreis angeboten werden. Gerade bei begehrten Künstlern, deren Events bereits im offiziellen Vorverkauf ausverkauft sind, muss man hier demnach viel tiefer in die Tasche greifen.

Ticombo: Erfahrungen und Bewertungen

Bei Trustpilot wird der Anbieter bei fast 2.000 Bewertungen mit einer Gesamtwertung von 4,6 Sternen geführt (Quelle: Trustpilot, Stand: August 2024). Es handelt sich also nicht um einen Fake-Shop, bei dem man für Tickets bezahlt und nichts bekommt. Auch bei den guten Bewertungen ist aber herauszulesen, dass die Preise recht hoch angesetzt sind. Bei beliebten Veranstaltungen bezahlt man also in der Regel mehr als das Event ursprünglich gekostet hat.

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Konzert-Tickets werden immer teurer. Reseller-Plattformen sind einer von mehreren Gründen für die Preiserhöhungen. Offizielle Ticketanbieter wie Ticketmaster oder Eventim sehen bei solchen Plattformen schließlich, was Fans bereit sind, auszugeben. Ticketmaster hat bereits mit den „Platin Tickets“ eine eigene Option, bei der sich der Preis dynamisch an Angebot und Nachfrage anpasst. Wer auf ein Event nicht verzichten kann, kann bei Ticombo sein Glück versuchen. Der bittere Gedanke an dauerhaft steigende Preise sollte dann aber im Hinterkopf bleiben.

