Adele: Lucky-Dip-Tickets für 35 € – was ist das & wie bekommt man sie?

Ende der Woche ist es so weit: Adele kommt nach Deutschland. Fans der britischen Sängerin haben 2024 gleich mehrere Möglichkeiten, Songs wie „Hello“ oder „Someone Like You“ live zu sehen. Wer bislang gezögert hat oder beim Ticket-Vorverkauf leer ausgegangen ist, hat ab sofort die Chance auf ein „Lucky Dip“-Ticket. Was ist das, was ist der Preis und wo bekommt man es?

Adele: Lucky-Dip-Tickets für 35 Euro kaufen – wo & was ist das?

Schaut man in den offiziellen Ticket-Shop, findet man für die einzelnen Termine noch Restkarten und Einzelplätze. Bei Ticketmaster direkt liegen die Preise dafür aber im dreistelligen Bereich. Wer Adele günstig live sehen möchte, sollte stattdessen bei den Lucky-Dip-Tickets vorbeischauen. Die gibt es hier. Diese Karten kosten lediglich 35 Euro pro Konzertabend.

Die Tickets werden ebenfalls von Ticketmaster angeboten, es handelt sich also um ein offizielles und seriöses Angebot. Einen kleinen Haken gibt es: Man kann sich keinen Platz aussuchen und man weiß auch vor der Buchung nicht, was für ein Ticket man bekommt. Es handelt sich um Restplätze, die erst am letzten Tag an der Veranstaltung mitgeteilt werden. Darunter können sich sowohl Sitz- als auch Stehplärtze befinden.

So funktioniert das Lucky-Dip-Ticket für Adele:

35 Euro pro Ticket, Gebühren inbegriffen

Sehr begrenztes Kontingent pro Abend

Platz wird zugewiesen und lässt sich nicht ändern

Pro Person maximal 2 Tickets

Nicht übertragbar

Weiterverkauf nicht möglich

Tickets müssen am Konzertabend persönlich an der Abendkasse abgeholt werden

Ursprünglicher Artikel zum Ticket-Vorverkauf:

Pre-Sale-Start bei RTL+, Telekom und Ticketmaster: Nachdem gestern der Vorverkauf für Fans startete, die sich vorab per E-Mail registriert haben, gehen heute die nächsten Pre-Sale-Angebote an den Start. Ab 10:00 Uhr können Interessenten mit einem RTL+-Abonnement (Meldet euch heute bereits rechtzeitig beim jeweiligen Dienst an und überprüft, ob alle Daten aktuell sind. Nachdem gestern der Vorverkauf für Fans startete, die sich vorab per E-Mail registriert haben, gehen heute die nächsten Pre-Sale-Angebote an den Start. Ab 10:00 Uhr können Interessenten mit einem RTL+-Abonnement ( zu RTL+ ) oder einem Telekom-Vertrag zuschlagen ( bei Telekom ansehen ). Ab 14:00 Uhr geht der Verkauf für die Adele-Karten dann bei Ticketmaster für alle los, also auch Musik-Fans, die sich vorab nicht per E-Mail registriert haben ( zu Ticketmaster ). Auch hier gilt wieder:

Zwar wird es mehrere Live-Termine von Adele in Deutschland geben, allerdings finden alle Konzerte in einer Stadt statt. Der Ticket-Vorverkauf startete am Mittwoch, den 7. Februar, um 10:00 Uhr bei Ticketmaster für Fans, die sich vorab per E-Mail angemeldet haben (zur Anmeldung).

Am Freitag, den 9. Februar 2024, geht der offizielle Vorverkauf bei anderen Verkaufsplattformen wie Eventim los (Adele bei Eventim ansehen).

Adele live in Deutschland: Wo gibt es die Tickets?

Es gibt eine riesige Nachfrage. Dementsprechend kündigte man noch vor dem offiziellen Vorverkaufsstart Nachschub mit neuen Konzertterminen an. Für den 14., 16., 23. und 24. August gibt es neue bestätigte Auftritte. Kurz danach werden noch einmal 2 Daten nachgeschoben und Adele wird auch am 30. und 31. August live spielen. Damit wird Adele sogar 10 Mal in Deutschland auftreten.

Diese Termine sollten sich Fans für den Vorverkauf merken:

Bis Montag, 5. Februar, 18:00 Uhr: Anmeldung zum Artist-Presale per E-Mail

Anmeldung zum Artist-Presale per E-Mail Mittwoch, 7. Februar, 10:00 Uhr: Start „Artist-Presale“ bei Ticketmaster mit Link aus E-Mail (zu Ticketmaster)

Start „Artist-Presale“ bei Ticketmaster mit Link aus E-Mail (zu Ticketmaster) Donnerstag, 8. Februar, 10:00 Uhr : Vorverkaufsbeginn bei RTL+-Prio oder Telekom-Magenta-Musik

: Vorverkaufsbeginn bei RTL+-Prio oder Telekom-Magenta-Musik Donnerstag, 8. Februar, 14:00 Uhr: Vorverkaufsbeginn bei Ticketmaster

Vorverkaufsbeginn bei Ticketmaster Freitag, 9. Februar, 10:00 Uhr: Allgemeiner Vorverkauf, zum Beispiel bei Eventim

Was kosten die Tickets?

Nach dem Vorverkaufs-Start gestern gibt es nun auch einen Überblick über die Ticketpreise für die Adele-Konzerte. So viel kosten die Eintrittskarten:

Sitzplatz, Tribüne (hinten oben): 74,90 € - 119,90 €

Sitzplatz, Tribüne (hinten unten): 149,90 € - 229,20 €

Sitzplatz, Tribüne (vorn): 274,90 € - 369,90 €

Sitzplatz, Parkett (hinten): 274,90 € - 369,90 €

Sitzplatz, Parkett (vorn): 369,90 € - 399,90 €

Stehplatz, Front of Stage (2): 369,90 €

Stehplatz, Front of Stage (1): 419,90 €

Platin Ticket: 259,00 € - 689,00 €

Adele: 10 Konzerte in Deutschland – das sind die Termine

Es wird insgesamt 4 Adele-Konzerte 2024 in Deutschland geben. Alle Auftritte finden auf dem Gelände der Messe in München, Riem statt. Das sind die Termine:

Freitag, 02.08.2024 – München, Messe München

Samstag, 03.08.2024 – München, Messe München

Freitag, 09.08.2024 – München, Messe München

Samstag, 10.08.2024 – München, Messe München

Diese Termine wurden neu bestätigt:

Mittwoch, 14. August 2024

Freitag, 16. August 2024

Freitag, 23. August 2024

Samstag, 24. August 2024

Das sind die letzten neuen Bestätigungen:

Freitag, 30. August 2024

Samstag, 31. August 2024

Alle Adele-Konzerte werden in München ausgetragen. Es wird keine weiteren Deutschland-Termine mit anderen Städten geben.

Adele live in München: Wie könnte die Setlist aussehen?

Natürlich steht vorab nicht fest, welche Lieder Adele in ihrer Setlist haben wird. Möglicherweise orientiert sich die Sängerin aber an der Tracklist, die bei ihrer Konzertreihe in Las Vegas zu hören ist. Dort werden regelmäßig 20 Lieder gespielt. Das könnte die Setlist sein, Änderungen sind aber natürlich möglich (Quelle: Setlist.fm):

Hello (with „To Be Loved“ piano intro) Easy on Me Turning Tables Take It All I Drink Wine Water Under the Bridge Send My Love (to Your New Lover) Oh My God One and Only Don’t You Remember Rumour Has It Skyfall Hometown Glory Love in the Dark Cry Your Heart Out Set Fire to the Rain When We Were Young Hold On Someone Like You Rolling in the Deep Love Is a Game

Hier könnt ihr euch musikalisch auf die anstehenden Termine vorbereiten:

Für die Auftritte wird eine eigene Open-Air-Arena hergerichtet. So soll das optimale Live-Erlebnis geschaffen werden. Adele freut sich bei Instagram auf die Shows:

„Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte“

Es werden 2024 nicht nur die einzigen Adele-Termine in Deutschland, sondern in ganz Europa sein. Die Arena bietet Platz für rund 80.000 Zuschauer. Auch bei 8 Abenden dürfte aber das Zuschauerinteresse größer als das verfügbare Ticket-Kontingent sein.

Die Ticket-Server werden also vermutlich schnaufen und vor allem um den Vorverkaufsstart um 10:00 Uhr werden Ticketmaster und Eventim möglicherweise in die Knie gehen. Sichert euch also an den Presale-Starts frühzeitig einen Platz in der virtuellen Warteschlange und legt sicherheitshalber schon rechtzeitig einen Account mit den entsprechenden Daten an beziehungsweise loggt euch rechtzeitig an. So könnt ihr euch gegebenenfalls im RTL+-Prio-Ticket-Vorverkauf bereits vorzeitig einen Platz sichern (zum Probe-Abo).

Es sind die ersten Europa-Termine der Sängerin seit dem Jahr 2016. Aktuell spielt die Sängerin noch bis Juni auf einer Konzertreihe in der Casino-Metropole Las Vegas. Die „Weekends With Adele“-Shows im „Caesars Palace“ sind regelmäßig ausverkauft. Damit ist auch für die Deutschland-Termine im Sommer 2024 zu rechnen.

