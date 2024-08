Scorpions Tour 2024 abgesagt: Was ist mit den Tickets?

Nachdem die Scorpions bereits 2023 auf diversen Bühnen in Deutschland live zu sehen waren, sollte es 2024 weitere Gelegenheiten dazu geben. Daraus wird aber nichts. Alle 5 Termine wurden abgesagt. Warum und was wird aus den Tickets?

2024 sollte das 40. Jubiläum zu „Love at First Sting“ gefeiert werden. Wenige Wochen vor dem Tour-Start im September wurden aber alle Termine abgesagt. Grund ist eine Verletzung des Gitarristen Matthias Jabs, der sich in seinem Urlaub einen Finger und die Hand gebrochen hat. Es sind zunächst keine Nachholtermine angekündigt. Ticketkäufer werden in Kürze von ihrer Verkaufsstelle darüber informiert, wie es mit einer Rückgabe und Rückerstattung aussehen wird. Kurz nach der Absage sind noch Konzertkarten bei Eventim verfügbar. Die Systeme wurden also voraussichtlich noch nicht umgestellt und die Tour-Absage noch nicht registriert (bei Eventim ansehen).

Ursprünglicher Beitrag zur Tour-Ankündigung:

Scorpions 2024 live in Deutschland: Termine und Orte

Den Tour-Auftakt gibt es am 11. September 2024 in Nürnberg. Das sind die Termine der Scorpions-Tour 2024:

11. September 2024: Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

13. September 2024: Hamburg, Barclays-Arena

15. September 2024: Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

18. September 2024: Köln, Lanxess-Arena

20. September 2024: Frankfurt, Festhalle

Die Preise für die Konzert-Tickets beginnen bei rund 70 Euro.

Scorpions Tour 2024: Tickets für das „Love at First Sting“-Jubiläum

In diesem Jahr haben die Scorpions erst eine Welttournee hinter sich gebracht. Kein Grund aber, sich auf die faule Haut zu legen. Im kommenden Jahr werden einige Termine für die Fans nachgereicht, die 2023 keine Gelegenheit hatten, Klaus Meine und Co. live zu sehen. Das aktuelle Album „Rock Believer“ erschien im Februar 2022.

Love At First Sting (50Th Anniversary Deluxe Edition) (3 CD) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2024 02:07 Uhr

Der Langspieler „Love at First Sting“, der das Motto für die nächstjährige Tour vorgibt, stammt aus dem Jahr 1984. Auf dem Album sind unter anderem Dauerbrenner wie „Rock You like a Hurricane“ zu hören. „Love at the First Sting“ öffnete der Band den Weg in die USA. 2015 erschien es anlässlich des 50-jährigen Bandjubiläums in einer „Deluxe Edition“. Fans dürfen sich bei der Scorpions-Tour 2024 sicher auf viele Hits von dem Album freuen, Dauerbrenner wie „Winds of Change“ dürften in der Playlist aber ebenfalls nicht fehlen.

Der Ticket-Vorverkauf für die Scorpions-Konzerte läuft bereits seit Mittwoch Nachmittag bei Eventim und Myticket.

