Ist Mastertix seriös? Erfahrungen & Bewertungen zum Ticket-Shop

Auf der Suche nach Konzert-Tickets stößt man online auf verschiedene Anbieter. Ein Verkäufer, bei dem man oft auch Karten für Events bekommt, die an anderer Stelle ausverkauft sind, ist Mastertix. Ist das seriös? Wie sind die Erfahrungen bisherige Kunden mit Mastertix?

Mastertix hat sowohl einen eigenen Online-Shop als auch einen Auftritt bei eBay (hier ansehen). Der Ticket-Shop ähnelt optisch sehr Eventim. Allerdings gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden Anbietern.

Sollte man bei Mastertix Karten kaufen?

Grundsätzlich ist zu sagen, dass Mastertix kein Fake-Shop ist, sondern ein seriöser Verkäufer. Bestellt man hier also Karten online, bekommt man sie in der Regel auch. Dennoch sollten Musik- und Event-Fans beachten, dass Mastertix kein klassischer Ticket-Händler wie Ticketmaster oder Eventim ist.

Mastertix bekommt keine eigenen Kartenkontingente von den Veranstaltern.

Stattdessen handelt es sich um einen „Ticket-Reseller". Das bedeutet, hier werden Karten weiterverkauft.

Das hat zwar den Vorteil, dass man hier vielleicht Tickets für Events findet, die eigentlich schon ausverkauft sind, allerdings ergeben sich auch einige Nachteile.

So gibt der Händler selbst ganz oben in seinem Shop an, dass die „Preise über oder unter dem Originalpreis liegen" können. Gerade bei sehr begehrten Künstlern bekommt man hier also eine der letzten Gelegenheiten für ein Ticket, muss aber oft sehr viel tiefer in die Tasche greifen, als Käufer auf offiziellen Ticket-Plattformen.

Mastertix: Erfahrungen und Bewertungen

Bei eBay wird der Shop von Mastertix mit 100 Prozent positiven Bewertungen geführt (Stand: August 2024). Käufer sind also in allen Fällen zufriedengestellt worden. Auch in den Google-Rezensionen wird der Shop mit einer ausgezeichneten Gesamt-Bewertung von 4,9 Sternen geführt (bei Google ansehen). Wer verzweifelt auf der Suche nach Tickets für ein Event ist, kann hier also einen Blick wagen. Dennoch sollten generell zunächst die offiziellen Ticket-Händler mit Veranstalterkontingenten aufgesucht werden. Auch wenn Events bereits als „ausverkauft“ geführt werden, gibt es kurz vor dem Event noch Chancen, dass neue Plätze freigegeben werden. Kauft man bei Resellern wird Mastertix oder auch Viagogo und Ticketbande, bezahlt man in der Regel höhere Preise, die nicht nur Auswirkungen auf den eigenen Geldbeutel, sondern die ganze Musik-Szene haben.

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Die höheren Preise bei Resellern dürften auch dafür sorgen, dass Veranstalter gleich von vornherein höhere Eintrittsgelder abrufen, schließlich sehen sie dort, was Fans bereit sind, auszugeben. Ticketmaster hat bei manchen Events bereits „Platin Tickets“ im Angebot, deren Preis sich dynamisch nach Angebot und Nachfrage richtet. Läuft der Wiederverkauf mit den Tickets gut, tauchen auch immer wieder neue Anbieter dieser Art auf. Mastertix ist schließlich nicht der einzige Wiederverkäufer. Andere große Namen sind unter anderem Gigsberg, Viagogo, Ticketbande, Kartenlobby oder Seatsnet. Am Ende zahlt jeder Fan drauf. Band wie Rammstein oder Die Ärzte gehen bereits gerichtlich gegen einige dieser Wiederverkäufer vor und verbieten dort den Verkauf von Karten für ihre Events (Quelle: Metal-Hammer). Die Ticketpreise sind in den letzten Monaten und Jahren stark in die Höhe geschossen. Überlegt, ob ihr an diesem Rad mitdrehen wollt oder doch auf ein Event verzichten könnt.

