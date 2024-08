37 Fabrikverkäufe & Outlets, bei denen du so richtig Geld sparst

© Bildquelle: Getty Images / Deagreez / Ksenia Omelchenko 1 / 38

Factory-Outlets, Sales, Stores für B-Ware, Fabrikverkäufe und geheime Sonderposten: Die fetten Rabatte sind zum Teil ziemlich versteckt. Aber keine Sorge! Hier findest du alle wichtigen Adressen, um online und offline ordentlich zu sparen.

Einfach nur bei Amazon in die Angebote gucken – das kann jeder. Echte Spar-Profis sind da einige Schritte weiter, denn sie kennen jeden noch so unbekannten Technik-, Haushalt- oder Mode-Fabrikverkauf in Deutschland und allerlei versteckte Onlineshop-Seiten, wo die Prozente nur so purzeln. Auf den folgenden Seiten stellen wir dir die besten Outlets vor und erklären dir, was es dabei zu beachten gilt. Am Ende des Artikels befindet sich die große Übersicht mit allen Adressen. Fangen wir an mit …