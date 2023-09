Voice of Germany 2023: Start-Termin – wann geht es los?

Die beliebte Musik-Casting-Show „The Voice of Germany“ kehrt auch 2023 wieder auf die TV-Bildschirme zurück. Jüngst wurden die Zuschauer davon überrascht, dass das alte Coaching-Team bei dieser Staffel nicht mehr dabei sein wird. Wer sind die neuen Coaches, wann geht es mit den neuen Folgen im TV los und wo kann man „The Voice of Germany“ 2023 live und im TV sehen?

Im letzten Jahr waren Mark Forster, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Rea Garvey auf den Drehstühlen zu sehen. 2023 ist keiner mehr vom alten Jury-Team dabei. Ersetzt wurden sie durch nicht minder bekannte Gesichter. In dieser Staffel gibt es wieder 5 Coaches, wobei 2 Jury-Mitglieder als ein Team auftreten.

Start-Termin für die neuen Folgen

Wie gewohnt, werden die Folgen von „The Voice of Germany“ auch 2023 wieder gemeinsam von ProSieben und Sat.1 übertragen. Der Start-Termin ist endlich bekannt: Am Donnerstag, den 21. September geht die neue Runde los. Donnerstags wird es die Folgen der Csatgin-Show bei ProSieben, am Freitag bei Sat.1 zu sehen geben. Ohne TV-Anschluss kann man alle Folgen von „The Voice of Germany“ 2023 bei Joyn im Live-Stream ansehen. Der Streaming-Dienst zeigt bereits ab dem 14. September auch den Ableger „The Voice Rap“.

Die neue Jury bei The Voice of Germany 2023

Das ist die Jury in der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ 2023:

Bill und Tom Kaulitz als Team (Tokio Hotel, waren früher schon bei „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury)

als Team (Tokio Hotel, waren früher schon bei „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury) Giovanni Zarrella (früherer Casting-Show-Gewinnern mit Bro'Sis, aktuell Moderator der „Die Giovanni Zarrella Show bei ZDF)

(früherer Casting-Show-Gewinnern mit Bro'Sis, aktuell Moderator der „Die Giovanni Zarrella Show bei ZDF) Ronan Keating (früherer Casting-Show-Gewinner mit Boyzone, solo erfolgreich, unter anderem mit „Life Is a Rollercoaster)

(früherer Casting-Show-Gewinner mit Boyzone, solo erfolgreich, unter anderem mit „Life Is a Rollercoaster) Shirin David (Rapperin, war 2017 schon in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ mit Dieter Bohlen)

Beim Moderatoren-Team ändert sich nichts. Auch 2023 führen wieder Thore Schölermann und Melissa Khalaj durch die Sendung.

Neue Coaches bei „TVOG“: Hier gibt es Tickets für die Shows

Beim generell kritischen Social-Media-Publikum kommt das neue Coaching-Team nicht so gut an. Sowohl bei Twitter als auch bei Facebook zeigen sich viele Anhänger der Sendung enttäuscht über das neue Jury-Team, einige wollen in diesem Jahr nicht mehr einschalten.

Es gibt aber auch Musik-Freunde, die sich über die neuen Coaches freuen:

Falls ihr selber vor allen TV-Zuschauern erfahren wollt, wie sich die neue Jury rund um die Kaulitz-Zwillinge schlägt, habt ihr bei den Live-Shows wieder die Gelegenheit, die Aufnahmen zur neuen Staffel zu begleiten. Sobald die Tickets verfügbar sind, findet ihr sie bei TVTickets.de. Dort könnt ihr euch für den „eTicker“ anmelden, um über den Vorverkaufsstart informiert zu werden. Gedreht werden die Folgen in Berlin-Adlershof.

Im Fernsehen startet die neue Staffel von „The Voice of Germany“ 2023 wieder im Herbst. Ein genauer Ausstrahlungstermin der ersten Ausgabe ist inzwischen bekannt, wie in den vergangenen Jahren geht es wieder Ende September, genauer am 21.09., los. Auch mit der neuen Jury ändert sich nichts an den Sendern. Sat.1 und ProSieben werden jeweils eine TVOG-Show pro Woche zeigen, woe gewohnt wieder am Donnerstag und Freitag. Online und ohne TV-Anschluss könnt ihr mit über den Dienst Joyn einschalten. Dort kann man auch noch die Folgen der letzten Staffel ansehen.

The Voice Rap: Hip-Hop-Ableger startet auch im Herbst

Neben der Hauptsendung von „The Voice“ wird es in diesem Jahr mit „The Voice Rap“ auch einen Hip-Hop-Ableger geben. Das Rap-Spin-off wird exklusiv online bei Joyn übertragen und ebenfalls im Herbst starten (Quelle: The Voice of Germany). Dort wird es 2 Coaches geben. Der Sieger der Rap-Ausgabe zieht automatisch auch in das Halbfinale der Hauptshow ein und hat so die Chance, auch Gewinner bei „TVOG“ 2023 zu werden.

