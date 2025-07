Ticketmaster: Screenshot vom Ticket speichern – geht das?

Bei manchen Konzerten, für die man bei Ticketmaster eine Karte bestellt, gibt es keine echten Tickets mehr, sondern nur noch digitale Versionen. Kann man von diesen digitalen Tickets bei Ticketmaster einen Screenshot erstellen, oder ist damit kein Einlass möglich?

Kann man einen Screenshot von Ticketmaster-Tickets verwenden?

Nein, bei Ticketmaster kann man keinen Screenshot eines digitalen Tickets machen und damit Einlass erhalten.

Ticketmaster nutzt sogenannte SafeTix oder ähnliche mobile Tickets mit einem dynamisch aktualisierten Barcode.

oder ähnliche mobile Tickets mit einem dynamisch aktualisierten Barcode. Der Barcode ändert sich ständig, zum Beispiel alle 15 Sekunden oder es läuft eine farbige Linie rund um den Ticket-QR-Code.

Ein einmaliger Screenshot ist daher ungültig und gewährt keinen Einlass zum gebuchten Event.

Das steht in den FAQ des Ticket-Händlers:

„Reicht ein Screenshot meines Tickets beim Einlass aus? Nein. Dein Mobile-Ticket verfügt über spezielle Technologien zum Schutz vor Betrug. Beim Einlass musst du daher dein Mobile-Ticket auf dem Smartphone vorzeigen.“ Ticketmaster zur Frage nach der Gültigkeit von Ticket-Screenshots

Warum funktionieren Screenshots nicht?

Ticketmaster führt als Grund für die fehlende Screenshot-Unterstützung den Kampf gegen Betrug an. So soll verhindert werden, dass ein QR-Code mehrfach für den Einlass bei einem Event verwendet wird. Man kann das digitale Ticket zwar in einem Screenshot speichern, direkt danach erscheint aber der Hinweis von Ticketmaster, dass das Ticket in der Form ungültig sei.

Screenshots sind bei Ticketmaster nicht erlaubt. (© GIGA)

Was ist mit Google Wallet oder Apple Wallet?

Das mobile Ticket findet ihr in der Ticketmaster-App. Es gibt in Deutschland keine Möglichkeit, das Ticket in Google Wallet oder Apple Wallet zu speichern. Beim Hinweis wird zwar Google Pay erwähnt, allerdings gibt es in der Ticket-Ansicht keine Option, um die Karte im digitalen Wallet zu speichern.

Wollt ihr die digitale Eintrittskarte an jemand anderen weitergeben, solltet ihr für den Weiterverkauf die Resale-Funktion nutzen. Ihr könnt eure Karte im Kunden-Konto in der Übersicht der anstehenden Events weiterverkaufen. Dort findet ihr auch die „Transfer“-Option, um das mobile Ticket an den Ticketmaster-Account von Freunden weiterzuleiten.