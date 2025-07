Aldi App: Vorteile, Funktionen und kann man auch Punkte sammeln?

Mittlerweile hat jede größere Supermarktkette ihre eigene App. Daher darf auch eine Aldi-App nicht fehlen. Es gibt sogar zwei Aldi-Apps. Auch auf dem Smartphone gibt es je ein Angebot für Kunden von Aldi Nord und Aldi Süd. Welche Vorteile bringen die Aldi-Apps?

Das bringt die App von Aldi Nord

Die App-Angebote laufen unabhängig voneinander. Das heißt, wer sowohl in Filialen von Aldi Nord als auch bei Aldi Süd einkauft, benötigt beide Apps. Aber wofür eigentlich? Das bringt die Aldi-Nord-App:

Übersicht aller aktuellen Angebote aus dem Prospekt

Übersicht zukünftiger Angebote aus den folgenden Prospekten (Vorschau bis zu 14 Tage)

Rezepte mit Einkaufslisten-Feature und Vorschlägen für Zutaten aus dem Aldi-Nord-Sortiment

Einkaufszettel

Suchfunktion für Produkte aus dem Sortiment inklusive Verfügbarkeitsanzeige

Filialsuche mit Karte

Zugriff auf den Online-Shop von Aldi

Erinnerungs-Service für Aktionsartikel

Hier geht es zum Download der App für Android und iOS.

Aldi Süd App: Vorteile und Funktionen

In den Funktionen unterscheidet sich die Aldi-Süd-App nicht groß von der Nord-Variante. Auch hier findet man also aktuelle Angebote und Rabattaktionen sowie eine Übersicht über Prospekte für die laufende bis zur übernächsten Woche. Es gibt ebenfalls eine Rezeptübersicht mit Anbindung an die frei gestaltbare Einkaufsliste. Hier findet ihr den Download.

Gibt es exklusive Rabatte oder kann man Punkte sammeln?

Kunden von Aldi Süd und Aldi Nord bekommen mit der App keine exklusiven Vorteile. Das funktioniert also anders als zum Beispiel bei der App von Rewe. Man kann keine Bonus-Punkte sammeln und gegen Prämien eintauschen. Es gibt also kein Treueprogramm für App-Nutzer (Quelle: Lebensmittelzeitung, via Watson.de):

„Unser Versprechen an alle Kunden ist es, jederzeit günstig einzukaufen – und das unabhängig von Coupons oder Rabatten“ Aldi zum Thema Bonus-Programme in Apps

Möglicherweise hat die Aussage aber nicht ewig Bestand. In Belgien gibt es bereits eine Testphase für ein Bonusprogramm. Dort können Kunden für Einkäufe von Eigenmarken Punkte sammeln. Zudem lassen sich Challenges, wie eine bestimmte Anzahl von Einkäufen innerhalb eines Zeitraums, abschließen, um den Bonus zu erhöhen. Dadurch lassen sich Prämien wie Gratis-Produkte oder exklusive App-Rabatte freischalten. Noch steht nicht fest, ob und in welcher Form das App-Programm auch nach Deutschland kommt. In den Aldi-Apps gibt es auch keine exklusiven Coupons, die man wie zum Beispiel bei Lidl für einen Rabatt freischalten kann.

In den Niederlanden gab es noch einen Test, bei dem Kunden Produkte mit der App einscannen konnten, um sie anschließend ohne Umweg über das Laufband an der Kasse zu bezahlen. Dieser Test wurde jedoch beendet und die entsprechende Funktion wird nicht umgesetzt.