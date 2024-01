Wie funktioniert die Edeka-App beim Einkaufen?

Mit der Edeka-App kann man sich für das Treueprogramm bei der Supermarktkette anmelden. Wie funktioniert die Edeka-App und was muss man an der Kasse machen, um den Einkauf zu registrieren?

Die App läuft auf Android-Smartphones und iPhones (zum Download). Nach dem Download muss man sich dort registrieren. Dafür werden einige persönliche Daten und die E-Mail-Adresse abgefragt. Nach der Anmeldung kann man loslegen und bekommt verschiedene Möglichkeiten, um bei zukünftigen Einkäufen in Edeka-Märkten zu sparen.

So funktioniert die Edeka-App an der Kasse

Bevor ihr euch auf den Weg zum nächsten Einkauf macht, könnt ihr noch eure Deutschlandcard in der Edeka-App speichern. Dann müsst ihr nicht beides vorzeigen, sondern registriert einen Einkauf ausschließlich mit der App für beide Programme. Zudem solltet ihr einen Blick in das „Genuss+“-Programm werfen. Dort bekommt ihr wechselnde Coupons für Ersparnisse auf bestimmte Edeka-Produkte. Je mehr ihr ausgebt, umso höher ist euer Level, wodurch ihr zusätzliche Gutscheine erhalten könnt. In der Coupon-Übersicht erfahrt ihr, ob Bedingungen für einen Rabatt erreicht werden müssen und ob man sie gegebenenfalls aktivieren muss. Weitere Vorteile der Edeka-App im Überblick.

Was muss ich bei der Edeka-App an der Kasse vorzeigen?

Sind alle Voraussetzungen erfüllt und habt ihr eure Einkaufliste angelegt, geht in den nächsten Edeka-Markt in eurer Nähe. Beachtet aber, dass gegebenenfalls nicht alle Edeka-Filialen am App-Programm teilnehmen. Ihr solltet also rechtzeitig überprüfen, ob ihr die App im jeweiligen Laden einsetzen könnt. Wird die App akzeptiert, geht so vor:

Habt ihr den Einkaufswagen gefüllt, geht ihr zur Kasse. Dort öffnet ihr die App. Auf dem Startbildschirm findet ihr den gelben Button „An der Kasse“. Einmal angetippt erscheint ein Code auf dem Smartphone-Bildschirm. Den Code lasst ihr vom Kassenpersonal einscannen, bevor ihr den Einkauf bezahlt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Bezahlmethode in der App einrichten. Dann benötigt ihr nicht einmal Bargeld oder eure Geldkarte, um den Einkauf abzuschließen. Der Kassenzettel wird digital in der App gespeichert, sodass ihr den ausgedruckten Beleg nicht unbedingt benötigt.

Wollt ihr euch nicht an einer Kasse anstellen und die Artikel auf das Band legen, könnt ihr in ausgewählten Filialen auch das „Scan & Go“-System nutzen. Dann scannt ihr mit der App die Strichcodes der Artikel, die ihr mitnehmt. Abschließend lest ihr einen finalen QR-Code an der Selbstbedienungskasse ein. Wird die Bezahlung mit dem Handy durchgeführt, könnt ihr den Laden direkt über das Lesegerät am Ausgang verlassen.

Funktioniert etwas nicht oder habt ihr allgemeine Fragen zum Bonus-Programm, kontaktiert den Edeka-Support. Ihr erreicht den Kunden-Service telefonisch unter der Nummer 0800 333 523 (montags bis Samstag von 8 bis 20 Uhr, kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz) sowie per E-Mail unter der Adresse app-info@edeka.de.

