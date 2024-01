Aldi verkauft In-Ear-Kopfhörer von JBL zum Tiefpreis

Marken-Kopfhörer für 39,99 Euro statt 79,99 Euro im Aldi Onlineshop? Wir haben uns das JBL-Angebot näher angeschaut.

Aldi Onlineshop: JBL Vibe Beam zum halben Preis

Statt 79,99 Euro (UVP) ruft der Aldi Onlineshop für die JBL Vibe Beam aktuell nur 39,99 Euro auf, das sind satte 50 Prozent Rabatt. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

JBL Kopfhörer Vibe Beam Statt 79,99 Euro.

JBL Vibe Beam: Welche Vor- und Nachteile haben die In-Ear-Kopfhörer?

Ein entscheidender Vorteil der Vibe Beam ist der gewissermaßen der Markenname: JBL ist ein erfahrener und renommierter Audio-Hersteller, der nachweislich hervorragende Produkte im Portfolio hat. Hier ist ein anständiger Kundendienst zu finden und der Hersteller kann jederzeit problemlos kontaktiert werden. Das ist keine No-Name-Ware vom Wühltisch, sondern ein Produkt eines bekannten und vertrauenswürdigen Anbieters.

Vibe Beam: Ein einfacher In-Ear-Kopfhörer zu einem attraktiven Preis (Bildquelle: JBL)

Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass es sich beim JBL Vibe Beam nicht um ein Topmodell handelt, sondern vielmehr um einen True-Wireless-Kopfhörer der Einsteigerklasse. Besondere Features wie etwa Active Noise Cancelling (ANC) zur Dämmung von Umgebungslärm sind nicht vorhanden. Der Fokus liegt auf spaßbetontem Klang mit kräftigem Bass („JBL Deep Bass Sound“) und einer ordentlichen Akkulaufzeit (bis zu 8 Std. pro Ladung bei den Kopfhörern + 24 Std. zusätzlich über die Ladebox). Unterstützt wird Bluetooth in der Version 5.2, die Kopfhörer sind wasser- und staubresistent (IP54). Zur Einrichtung gibt's fürs Smartphone die passende JBL Headphones-App (4,2 Sterne im Google Playstore). Die Steuerung von Musik geschieht über Touch-Flächen an den Gehäusen. Bei Bedarf können die Kopfhörer auch einzeln verwendet werden, während der Zweite in der Ladebox neue Energie tankt (siehe Bedienungsanleitung, PDF).

Einige wenige Testberichte sind zu finden: So erhalten die JBL Vibe Beam bei Rtings immerhin 6,9 von 10 Punkten. Hervorgehoben werden der „neutrale Sound“ und die besondere Eignung für Sports / Fitness. Gabby Bloch von HeadphoneDungeon schreibt: „Sie klingen großartig und haben eine lange Akkulaufzeit. Wenn Sie einfach nur ein solides Paar Ohrhörer für den Weg zu Arbeit brauchen, sind diese Kopfhörer genau das Richtige.“

Unsere Einschätzung: Eine ernsthafte Konkurrenz für Premium-Modelle wie Apple AirPods Pro (269 Euro bei Amazon) oder Bose QuietComfort Ultra (279 Euro bei Amazon) sind die JBL Vibe Beam sicherlich nicht. Aber sie sind eine vernünftige Alternative zu billigen No-Name-Kopfhörern, von deren Herstellern man noch nie gehört hat. Dann lieber dieses Einsteigermodell von JBL.

