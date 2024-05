Teufel verkauft Outdoor-Partylautsprecher mit fettem Rabatt

Robust, laut – und bei GIGA günstiger: Der Teufel Rockster Air 2 ist Stiftung-Warentest-Sieger unter den dicken Partyboxen.

Teufel Rockster Air 2 mit 10 Prozent Sonderrabatt

„Sommer, Sonne, Sonnenschein, zieh ich mir furchtbar gerne rein!“ Höchste Zeit für eine leistungsstarke Box, die druckvollen und glasklaren Sound liefert. Der Rockster Air 2 von Teufel ist derzeit von 699,99 Euro auf 599,99 Euro reduziert. Mit dem exklusiven GIGA-Gutscheincode GIGA-CEDY9 könnt ihr den Preis im Warenkorb noch weiter purzeln lassen und landet effektiv bei nur 539,99 Euro (zzgl. 9,99 Euro Versandkosten). Ein Hammer-Angebot, das nur vom 03.05. – 07.05.24 gültig ist.

Stiftung Warentest: Der Testsieger heißt Teufel Rockster Air 2

Seit Mitte April steht der Teufel Rockster Air 2 bei der Stiftung Warentest an der Tabellenspitze in der Kategorie Bluetooth-Lautsprecher, mit der Gesamtnote 1,4 („sehr gut“) (Ausgabe 05/2024). Gelobt wird – bei Teufel keine Überraschung – der „höllisch gute Klang“.

Rockster Air 2: Egal ob jammen oder raven, diese Box macht alles mit (Bildquelle: Teufel)

Das deckt sich mit den Erfahrungen der GIGA-Redaktion. Alle Teufel-Boxen, die wir bisher im Test hatten, konnten klanglich überzeugen. Der Hersteller gibt einen Frequenzbereich von 47 bis 22.000 Hz an, was in etwa der Leistung eines ordentlichen Standlautsprechers für die heimische Stereoanlage entspricht. Der Maximalpegel beträgt 115 dB (Peak, 1 m) – einer solchen Extremlautstärke sollte man sich nicht zu lange aussetzen!

Die Akkulaufzeit reicht fürs ganze Party-Wochenende: 58 Stunden bei mittlerer, bis zu 31 Stunden auf maximaler Lautstärke im Eco-Modus. Eine Besonderheit, die viele Hersteller nicht zu bieten haben: Der Akku des Teufel Rockster Air 2 kann ausgewechselt werden. Optional ist auch ein passgenauer Rucksack von Deuter erhältlich, mit dem der Transport des Rockster Air 2 etwas leichter wird. Denn einen einzigen Nachteil hat dieser hervorragend ausgestattete Speaker eben doch: Er wiegt so viel wie ein Fahrrad und lässt nicht mal eben durch die ganze Stadt tragen.

Teufel Rockster Air 2: Technische Daten

Anschlüsse wie ein Profi-Lautsprecher: Der Rockster Air 2 lässt keine Wünsche offen (Bildquelle: Teufel)

Abmessungen: Breite 32,3 cm, Höhe 58,9 cm, Tiefe 34,4 cm

Gewicht: 14,15 kg

Anschlüsse: XLR-Ausgang, Mikrofon-XLR-Eingang, AUX, Eingang für Gitarre

Bluetooth 5.0 mit AAC, aptX und aptX-HD

Akku-Kapazität: 7.800 mAh – mit Powerbank-Funktion zum Laden von Mobilgeräten

