Samsung hat nerviges Problem des Galaxy A55 nach Monaten gelöst

Samsung hat mit dem Galaxy A55 ein wirklich starkes Mittelklasse-Smartphone vorgestellt. Qualitativ und technisch ist Samsung damit im Vergleich zum Vorgänger einen riesigen Schritt gegangen. Doch schon damals ist mir ein echtes Problem aufgefallen, dass die Nutzung des Handys erschwert. Genau das soll Samsung jetzt gelöst haben.

Samsung behebt Problem mit dem Galaxy A55

Das Galaxy A55 (Test) war für mich eine echte Überraschung. Denn Samsung hat in Sachen Materialwahl und Performance im Vergleich zum Vorgänger alles richtig gemacht. Das Handy arbeitet schnell und fühlt sich sehr hochwertig an. Damit spielt es fast schon in einer Liga mit einem Galaxy S24. Mein größtes Problem mit dem Galaxy A55 war der Fingerabdrucksensor. Dieser hat im Vergleich zu früheren Generationen absolut nicht zuverlässig funktioniert. Wenn euch das auch aufgefallen ist, dann solltet ihr das aktuelle Juli-Update installieren.

Anzeige

Mit dem neuesten Software-Update soll Samsung die Probleme mit dem Fingerabdrucksensor des Galaxy A55 laut SamMobile gelöst haben. Wenn ihr auch davon genervt seid, dass euer Finger beim Entsperren des Handys regelmäßig nicht erkannt wird, dann solltet ihr die neue Version installieren. Danach solltet ihr den Finger neu einprogrammieren. Meiner Erfahrung nach solltet ihr das immer machen, wenn am Fingerabdrucksystem etwas verändert wurde. Bei anderen Handys hat die Neuprogrammierung nach dem Update ein viel besseres Ergebnis geliefert.

So schont ihr den Akku eures Samsung-Smartphones:

Samsung Galaxy: So habt ihr länger was vom Akku Abonniere uns

auf YouTube

Neues Software-Update für viele Smartphones verfügbar

Das Juli-Update steht nicht nur für das Galaxy A55 zum Download bereit, sondern für viele weitere Smartphones. Samsung hat den Rollout in diesem Monat wieder recht spät gestartet, doch jetzt werden die meisten aktuellen Modelle versorgt. Wenn ihr also ein Samsung-Smartphone besitzt, das noch Software-Updates erhält, dann solltet ihr jetzt nach einer neuen Version suchen. Die Chancen stehen hoch, dass auch für euch ein Update zum Download bereitsteht.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.