Samsung legt im großen Stil los: Brandneues Software-Update ist für viele Handys verfügbar

Wenn ihr euch schon gefragt habt, wo denn das aktuelle Software-Update von Samsung für den Juli 2024 bleibt, dann können wir nun Entwarnung geben. Ab sofort erhalten eine ganze Reihe von Smartphones die brandneue Version. Damit ist Samsung den zweiten Monat in Folge relativ spät dran.

Samsung verteilt Juli-Update für viele Smartphones

Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzer sind es eigentlich gewohnt, dass ein neues Software-Update immer zu Beginn eines Monats zur Verfügung steht. Das war in den letzten Jahren mit der neuen Update-Garantie auch immer der Fall. Nur in Ausnahmen kam die neue Software später. Zuletzt tut sich Samsung schwer, den Zeitplan einzuhalten. Schon im zweiten Monat in Folge ist der große Rollout für viele Smartphones erst Mitte des Monats passiert. Nun geht es mit dem Juli-Update los (Quelle: 9to5Google).

Folgende Modelle werden ab sofort in ersten Regionen versorgt:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20

Galaxy A55

Wenn ihr eines der Smartphones besitzt, dann ist das Juli-Update zwar fertig, das heißt aber noch nicht, dass es sofort bei euch in Deutschland ankommt. Samsung startet in einer Region auf der Welt und rollt die neue Software dann in den kommenden Tagen breiter aus. Wichtig für euch zu wissen ist, dass das Update fertig ist und teilweise schon in Deutschland auf ersten Handys ankommt. Die Installation wird sehr empfohlen, denn es werden 58 Sicherheitslücken geschlossen.

So einfach macht ihr euer Samsung-Handy schneller:

Samsung-Turbo: Animationen deaktivieren

auf YouTube

Ausgewählte Smartphones erhalten One UI 6.1.1

Samsung arbeitet aktuell gleichzeitig daran, die neue One-UI-6.1.1-Oberfläche von den kürzlich vorgestellten neuen Falt-Handys auf ältere Modelle zu bringen. Im Gegensatz zu den monatlichen Updates wird es die neue Oberfläche mit einigen neuen Features aber nur für ausgewählte Handys geben. Welche das sind, verraten wir in diesem Artikel.

