Im Video: So schlägt sich das Pixel 9 (Pro XL) gegen das Galaxy S24 Ultra

Ein neues Video zeigt erstmals das Google Pixel 9 Pro XL im direkten Vergleich mit dem kleineren Pixel 9 und dem Samsung Galaxy S24 Ultra. Die Aufnahmen des Prototypen geben einen ersten Eindruck von den Größenunterschieden – und zeigen das Design der kommenden Google-Smartphones.

Google Pixel 9 (Pro XL): Vergleich mit Galaxy S24 Ultra

Ein ukrainischer Leaker hat zwei kurze Videos veröffentlicht, die einen Prototyp Google Pixel 9 (Pro XL) mit dem Galaxy S24 Ultra vergleichen. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die Größen der Google-Handys ziehen, obwohl diese noch nicht offiziell vorgestellt wurden.

Im Video ist deutlich zu erkennen, dass das Pixel 9 Pro XL etwas kleiner ist als das Galaxy S24 Ultra. Damit positioniert es sich zwischen dem kompakteren Pixel 9 und dem Flaggschiff-Modell von Samsung. Die Aufnahmen zeigen auch, dass Google bei der Pixel-9-Serie auf ein etwas anderes Design mit abgerundeten Ecken setzt. Die Rückseite besteht offenbar aus mattem Glas.

Auch das Display des Pixel 9 Pro XL wirkt im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra etwas kleiner. Es ist davon auszugehen, dass Google auf eine Bildschirmdiagonale von etwa 6,73 Zoll setzen wird. Beim Galaxy S24 Ultra sind es 6,8 Zoll.

Auffällig ist die Anordnung der Kameras auf der Rückseite. Google integriert die Sensoren erneut in einem horizontalen Streifen, der sich über die gesamte Breite des Geräts erstreckt (Quelle: @pixo_unpacking bei TikTok). Es bleibt also beim unverwechselbaren Look.

Pixel 9: Präsentation am 13. August

Google wird voraussichtlich am 13. August seine Pixel-9-Serie vorstellen. Daneben ist mit einer ganzen Reihe weiterer Geräte zu rechnen, etwa der Pixel Watch 3 (XL) und den Pixel Buds Pro 2. Auch ein Pixel Fold 2 könnte auf dem „Made by Google“-Event zumindest gezeigt werden. Gleiches gilt für die neue Android-Version 15, die sich bereits im Betatest befindet.

