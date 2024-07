Google Maps: Eine Neuerung wird vielen Autofahrern nicht gefallen

Google Maps ist mit Abstand das wichtigste Navigationstool für viele Autofahrer rund um die Welt. Jetzt will der Suchmaschinenkonzern in seiner App eine neue Ordnung anlegen, die gerade passionierten PS-Fans gegen den Strich gehen dürfte. Denn Autofahren hat bei Google Maps in Zukunft wohl keine Priorität mehr.

Google Maps: Alternativen zum Auto in App prominenter platziert

Wer sich mit beim Autofahren navigieren lässt, nutzt dafür heute mit großer Wahrscheinlichkeit Google Maps. Kein anderer Anbieter und auch kein klassisches Navi kann mit der Verbreitung von Google Maps noch mithalten – außer vielleicht Karten im Apple-Kosmos.

Entsprechend betreffen selbst kleine Änderungen bei Google Maps viele Menschen, wie auch in diesem Fall: Kürzlich hat Google für die ersten 15 Städte weltweit eine Neuerung vorgestellt, die Autofahrern bessere, weil klimafreundlichere Alternativen zu ihrer Route nahelegt. So wird bei der Suche nach einer Route von Google Maps in Zukunft prominent vorgeschlagen, stattdessen öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder auch zu Fuß zu gehen:

Mit auffälligen Vorschlägen will Google Maps seinen Nutzern Alternativen zum Auto schmackhaft machen. (Bildquelle: Google)

Wie im Bild zu erkennen, kann die Alternative sogar als oberste Option angezeigt werden, wie ihr von einem Ort zum anderen gelangt. Ihr bekommt also nicht nur unterschiedliche Pkw-Routen vorgeschlagen, auch wenn ihr eigentlich explizit nach einer Strecke mit dem Auto sucht.

Unter den 15 Städten, in denen das neue Feature zuerst angeboten wird, sind drei deutsche: Berlin, Köln und München. Wann genau Google die Veränderung dort live schaltet, wurde nicht bekannt gegeben.

Das neue Feature ist nicht das einzige, mit dem Google auf klimafreundliche Mobilität abzielt:

Google Maps: Neue Funktion hilft beim Sparen von Sprit

Google setzt auf Abkehr vom Auto – mit Einschränkungen

Wichtig zu wissen: Google wird euch nicht zwingen, bei der Navigation auf die Alternative zu wechseln. Vorgeschlagen werden andere Routen und Verkehrsmittel außerdem nur, wenn die „Reisedauer vergleichbar und praktikabel“ ist, heißt es in Googles offiziellem Blog-Eintrag. Dort findet ihr auch die komplette Liste der Städte, in denen es los geht.

Grund der Änderung ist es, klimafreundlichere Reisen bei Google zu unterstützen. Bei Alternativen zum Pkw bleibt es dabei nicht. So will Google etwa auch bei der Flugsuche über die Google-Suche auf andere Reisemöglichkeiten wie Züge hinweisen.

Felix Gräber , GIGA-Redakteur, Experte für E‑Autos, Mobilität und Verbraucher-Themen Ob die neuen Optionen eher als Bevormundung wahrgenommen werden oder sich der ein oder andere eingefleischte Autofahrer durch Google von Bus und Bahn überzeugen lässt? Ich bin gespannt!

