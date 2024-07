Samsung spricht Klartext: Diese Handys erhalten das nächste große Software-Update

Samsung veröffentlicht regelmäßig Software-Updates für seine Smartphones und Tablets. Es kommt aber auch vor, dass gewisse Versionen nicht auf jedem noch unterstützten Gerät landen. Genau das soll mit der neuen Software passieren, die Samsung zusammen mit den neuen Falt-Handys eingeführt hat.

Samsung verteilt neues Update nur für ausgewählte Geräte

Samsung hat mit dem Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 eine neue Version der eigenen Oberfläche eingeführt. One UI 6.1.1 bringt einige Neuerungen und Verbesserungen im Vergleich zu One UI 6.1 mit. Während alle noch unterstützten Smartphones die letzte Version erhalten haben, wird das mit der neuen Version wohl nicht der Fall sein. Folgende Geräte werden One UI 6.1.1 laut Tarun Vats erhalten:

Galaxy-S24-Serie

Galaxy-S23-Serie

Galaxy-S22-Serie

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S9

Laut der Quelle soll es sich dabei um die offiziell unterstützten Geräte handeln, die One UI 6.1.1 erhalten (Quelle: @tarunvats33). Eine andere Quelle hat die Richtigkeit bestätigt.

Wie euch sicher aufgefallen ist, sind Smartphones wie das Galaxy S21 nicht dabei, obwohl diese von der Update-Garantie noch abgedeckt wären. Das soll deswegen der Fall sein, weil das Smartphone sowieso keine KI-Funktionen unterstützt und die neue Oberfläche sich in erster Linie darauf konzentriert. Deshalb sind aktuell auch keine Einsteiger- und Mittelklasse-Handys dabei. Beispielsweise fehlt das Galaxy A55 (Test), das gerade erst erschienen ist. Doch auch da gibt es keine KI-Features. Android 15 und weitere Software-Updates werden die Handys aber trotzdem erhalten. Nur laut aktuellen Informationen vorerst kein One UI 6.1.1.

Im Video stellen wir euch die neuen Falt-Handys von Samsung mit One UI 6.1.1 vor:

Was ist neu bei One UI 6.1.1?

Zumindest über die Kameraverbesserungen ist schon einiges bekannt. So soll die neue Auto-Zoom-Funktion auf älteren Handys landen. Auch die Möglichkeit, eine Slow-Motion-Aufnahme direkt zu teilen, soll integriert werden. Mit Motion Clipper sollen sich GIFs erstellen lassen und der Raw Editor soll neue Tricks lernen (Quelle: SamMobile).

