Samsung gelingt mit neuem Handy ein großer Erfolg, der vor Jahren undenkbar war

Samsung hat mit dem Galaxy Z Flip 6 sein neuestes Falt-Handy vorgestellt. Es soll den bisher besten Schutz gegen alltägliche Gefahren besitzen. Doch überlebt es auch einen echten Härtest? Genau das wurde untersucht und das Ergebnis überrascht.

Samsung Galaxy Z Flip 6 ist sehr robust gebaut

Wenn es darum geht, die Haltbarkeit von faltbaren Smartphones zu steigern, dann legt Samsung jedes Jahr eins drauf. Nachdem das Galaxy Z Flip 5 (Test) aus dem vergangen Jahr zum ersten Mal wasserdicht war, ist das Galaxy Z Flip 6 aus diesem Jahr erstmals mit der IP48-Zertifizierung auch gegen gröbere Schmutzpartikel geschützt. Der Schutz ist zwar noch immer nicht so gut wie bei einem Galaxy S24 mit IP68-Zertifizierung, doch gibt eine große Verbesserung. Zack von JerryRigEverything hat einen richtigen Härtetest gemacht:

In dem Video wird das Galaxy Z Flip 6 ordentlich malträtiert. Zunächst wird untersucht, wie robust die Displays sind. Da fällt zunächst auf, dass die Kerbe im Display kaum mehr sichtbar ist. Das könnte aber daran liegen, dass das Handy noch nicht benutzt wurde. Das flexible Display im Inneren kann immer noch relativ leicht verletzt werden. An der Außenseite ist der Bildschirm so robust wie bei anderen High-End-Handys.

Insgesamt wirkt das Galaxy Z Flip 6 sehr robust und das bestätigt sich auch beim Versuch das Handy zu biegen – in die Gegenrichtung versteht sich. Zack hat wirklich viel Kraft und in der Vergangenheit Smartphones bereits zerbrochen. Doch das Falt-Handy von Samsung knackt er nicht. Das Scharnier biegt sich zwar etwas, doch das Handy ist vollkommen intakt. Auch der Schmutz scheint dem Gerät nichts anzuhaben. Samsung hat das Handy also wirklich sehr widerstandsfähig gebaut.

Im Video stellen wir auch die neuen Falt-Handys von Samsung vor:

Samsung Galaxy Z Flip 6 ab sofort verfügbar

Das Galaxy Z Flip 6 ist ab sofort in Deutschland zu haben. Ihr müsst ab 1.199 Euro für das neue Falt-Smartphone zahlen:

