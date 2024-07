Galaxy Watch Ultra: Samsung hat große Chance verpasst, sich wirklich abzuheben

Samsung hat sich bei der Galaxy Watch Ultra ohne Zweifel sehr an der Watch Ultra von Apple orientiert. In einem direkten Vergleich zeigt ein YouTuber, dass Samsung eine wichtige Chance verpasst hat, sich wirklich abzusetzen. Statt einfach nur die Eigenschaften des Konkurrenten zu kopieren, hätte Samsung einen echten Mehrwert für genau die Käuferinnen und Käufer schaffen können, die solche Uhren tatsächlich ausreizen.

Samsung Galaxy Watch Ultra nur eine Kopie von Apple?

Der weltbekannte YouTuber Marques Brownlee hat sich die neue Galaxy Watch Ultra von Samsung im Vergleich mit der Watch Ultra von Apple angeschaut. Es steht laut ihm dabei nicht zur Diskussion, ob Samsung von Apple kopiert hat. Das ist für ihn klar und gar nicht schlimm, wenn die guten Dinge übernommen werden. Dazu zählt das extrem helle Display, der große Akku und die hochwertigen Materialien, die die Ultra-Modelle zu sehr robusten Uhren machen. Gleichzeitig hat Samsung laut ihm eine große Chance verpasst. Das Unternehmen hätte eine physisch rotierende Lünette einbauen müssen (Quelle: MKBHD).

Besonders Sportler, die sich so eine Galaxy Watch Ultra kaufen und damit nicht nur im Alltag optisch auffallen wollen, hätten durch eine echte Lünette große Vorteile. Sie müssten während des Sports oder beim Schwimmen nicht auf den Touchscreen zurückgreifen, der sich in solchen Situationen schwer oder gar nicht benutzen lässt. Eine drehbare Lünette hingegen schon. Samsung verbaut diese in Classic-Uhren und hätte das laut ihm auch hier machen müssen. So wäre die Galaxy Watch Ultra eine viel bessere Uhr geworden. Stattdessen ist es einfach nur eine Apple-Kopie, die gar nicht so viel besser ist als die Galaxy Watch 7, aber viel mehr kostet.

Im Video zeigen wir euch die neuen Samsung-Uhren:

Samsung Galaxy Watch 7 und Ultra im Hands-on

Samsung Galaxy Watch 7 die bessere Wahl?

Laut ihm ist die größere Galaxy Watch 7 nur in wenigen Bereichen schwächer als die Galaxy Watch Ultra, kostet aber viel weniger. Ihr bekommt das gleiche Display mit einer Helligkeit von bis zu 3.000 Nits, fast alle Funktionen und eine kompaktere Uhr. Dafür müsst ihr aber mit einem kleineren Akku klarkommen. Statt 699 Euro für die Galaxy Watch Ultra (bei Samsung anschauen) müsst ihr für die Galaxy Watch 7 nur 349 Euro zahlen (bei Samsung anschauen).

