Huawei knöpft sich nach Android jetzt auch Windows vor

Der US-Bann von Huawei hat das chinesische Unternehmen dazu gezwungen, unabhängiger zu werden. Nur deswegen hat Huawei mit HarmonyOS ein eigenes Betriebssystem entwickelt. Zukünftig soll dieses nicht nur die Abhängigkeit von Android beenden, sondern auf lange Sicht wohl auch die von Windows.

Huawei will auch Windows-Alternative umsetzen

Mit HarmonyOS hat Huawei nach dem US-Bann in 2019 gezwungenermaßen ein eigenes Betriebssystem entwickelt, das auf vielen Geräten läuft. Neben Smartphones und Tablets auch auf Smartwatches und weiteren Geräten. HarmonyOS Next geht sogar noch einen Schritt weiter und verzichtet auf die Android-Grundlage. Um die Unabhängigkeit weiter zu erhöhen, soll Huawei laut HuaweiCentral an einer Alternative zu Windows arbeiten. Zumindest in China will Huawei mit HarmonyOS PC an den Start gehen.

Laut aktuellen Informationen soll Huawei schon so weit in der Entwicklung sein, dass HarmonyOS PC noch in diesem Jahr gezeigt wird. Damit könnte das chinesische Unternehmen im Heimatland die US-Software von Microsoft ersetzen und eine eigene Lösung anbieten. Offiziell angekündigt ist davon aber noch nichts. Huawei hat zuletzt aber immer wieder überraschende Ankündigungen gemacht, um der US-Regierung keine Vorlaufzeit für neue Sanktionen zu geben. Huawei hat seit dem US-Bann immer wieder gesagt, dass man noch unabhängiger werden möchte. Das wäre der nächste logische Schritt.

Huawei-Bann in Deutschland

Während es für Huawei auf dem Markt für Endkunden mit Smartphones immer besser läuft, weil alle Hardware-Nachteile beseitigt wurden, droht in Deutschland neuer Ärger. Hierzulande ist nämlich vorgesehen, dass 2026 Huawei-Hardware aus den 5G-Kernnetzen entfernt wird. 2029 soll die chinesische Hardware aus allen Netzen in Deutschland entfernt werden. Der Bann beschränkt sich zwar nur auf die Infrastruktur, trifft Huawei damit aber besonders, weil dieses Geschäft am wichtigsten für das chinesische Unternehmen ist. Es wird sich zeigen müssen, ob weitere Länder Deutschlands Vorbild folgen.

